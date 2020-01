Was müssen sich erfolgreiche Frauen nicht alles anhören. Gerade Ursula von der Leyen. Sieben Kinder großziehen und solch einen Aufstieg hinlegen? Geht doch gar nicht! Entweder sie selbst wurde unfair bevorzugt – von Vati Albrecht oder Mutti Merkel. Oder die Blagen wurden von einem üppig honorierten Beraterstab aufgezogen. Vermutlich beides. So das neidvolle Raunen am Fuß der Karriereleitern. Hässliche Angriffe. Aber vdL recht egal. Die 61-Jährige weiß: gnadenlose Selbstkontrolle und Effizienz ermöglichten ihren Werdegang. Glauben Sie nicht? Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Smartphone durchforstet? Kontaktdaten aktualisiert, Fotos sortiert, Geburtstags-SMS von 1983 gelöscht? Und ganz nebenher noch eine Großfamilie, eine Armee, die EU gemanagt? Na also.