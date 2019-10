Wir sollten aus gegebenem Anlass erläutern, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist etwas, das sonst keiner hat: Die Nase am Hinterkopf z.B., oder den sprichwörtlichen Hintern mit Ohren. AfD-Chef Gauland hat das neue Alleinstellungsmerkmal seiner Partei verkündet: Nein zum Klimaschutz, diesem "Irrsinn" der kleinen Schwedin. Er reiht sich damit bei Trump und Bolsonaro ein - nur dass er keinen Regenwald zum Abfackeln hat. Aber er steht gegen die meteorologische Evidenz und die gesamte Wissenschaft. Genauso könnte er behaupten: Die Erde ist eine Scheibe - oder alleinstellungsmächtiger noch: eine Brezel. Was soll man dazu noch sagen? Wieder mal Heiner Müller zitieren: Alte Männer sind gefährlich, denn Zukunft ist ihnen völlig egal.