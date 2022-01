Es gab ja in der Geschichte schon einige Gründe für das Ende von Politiker-Karrieren – dass aber einer über eine Torte stolpert, wie der feierfreudige britische Premier, das ist schon ungewöhnlich. Natürlich, es gab die Wiener G’schachertorte aus Korruption und Medienmanipulation, die hohe Donauwellen schlug. Und in Deutschland diverse Bimbes-Backwerke aus der Maskendeal-Manufaktur. Aber ansonsten? In den USA hatte nicht einmal ein explosiver Coup-d’Etat-Cake mit Spaltpilz-Soße wirkliche Folgen. Und Wladimir Putin will sich derweil gleich die ganze Ukraine einverleiben wie einen riesigen russischen Zupfkuchen. Ein paar Randstücke hat er sich schon gegönnt. Aber mit der übrigen Torte würde sich selbst ein Vielfraß wie er wohl übernehmen.