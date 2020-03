Neue Zeichen braucht das Land. Denn wenn in Zukunft zwei Menschen aufeinandertreffen, müssen sie zuerst – auf Abstand – klären, ob sie virologisch kompatibel sind. Wenn also jemand das V-Zeichen macht, steht das nicht für Victory, sondern für "virengefährdet". Während ein Entgegenkommender, der den früher so genannten Stinkefinger reckt, damit seine Immunität anzeigt. Der eine hat die Ansteckung ggf. noch vor, der andere hinter sich, kann das Virus aber immer noch per Handschlag weiterreichen. Hier heißt es: Abstand wahren. Zwei oder mehr Stinkefinger gehen zusammen, zwei oder mehr V gehen nicht. Und so genannte "Anhuster", die Wildfremde per Ekelangriff attackieren, werden mit dem spuckdichten elektronischen Maulkorb ausgestattet.