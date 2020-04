Noch eiern die Länder herum, ob die Verhüllung der unteren Gesichtshälfte in dem Maße Pflicht werden soll, da die Geschäfte wieder aufmachen. Und viele feiern schon verfrühte "Öffnungsdiskussionsorgien", wie Merkel zurecht schimpft. In Zeiten von Corona ist der Mensch nicht nur ein Mensch. Er kann zum Verderben speienden Drachen werden. Deshalb fertigen wir nach Strich (Nähanleitung) und Faden Masken an. Von der Maskenpflicht über das Maskengebot bis zur Maskenempfehlung ist vieles möglich. Aber je mehr Bürger zur Teilverschleierung schreiten, um andere vor sich zu schützen, umso leichter fällt die Überwindung der immer noch weit verbreiteten Maskenscham. Zwar: Mein Handy mit Face ID kennt mich nicht mehr! Doch damit muss es halt leben.