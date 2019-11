Die Ersten wollen die Letzten sein. Wo gibt es das denn? Im deutschen Kultus-Föderalismus, wo umgekehrt gerade der Versuch der notorisch Letzten in Sachen Abitur vereitelt wurde, alle anderen per Einheitsreife auf ihr Niveau abzusenken. Es sind weitgehend dieselben, die jetzt auch bei den großen Ferien einen Nord-Süd-Konflikt aufmachen. Für eine Ferien-Entzerrung mag es durchaus praktische Gründe geben. Aber vernünftige Länder machen traditionell dann Urlaub, wenn es am heißesten ist – im August. Also liebe Nordlichter: Genießt es weiter, auch mal die Ersten zu sein. Während wir im Süden in diesem Punkt gerne die Letzten bleiben, die erst dann fahren, wenn ihnen die Frühgereisten schon wieder entgegenkommen. Ein echt gutes Gefühl.