In München, in der CSU-Zentrale, findet sich ein alter Traditionsbetrieb: Hier wird sie hergestellt, die blau-weiße bayerische Extrawurst. Gefertigt wird sie von Metzgermeister Markus Söder nach einem alten Familienrezept. Die Extrawurst kann zu jedem Thema serviert werden, ob zur Endlagersuche, dem Windkraftausbau oder der Impfpflicht. Ihre Form ist inspiriert von einem in Richtung Berlin ausgestreckten Mittelfinger. Das alte Familienmotto – "mia san mia und mia machen, woas wir wollen" – wird noch heute gelebt. Metzgermeister Söder treibt persönlich jede Woche eine neue Sau durchs Dorf, um sie danach mit zwei Maß abzufüllen und in der Bundesgesetz-Verwurstungsanlage zu schlachten. Seinen Senf gibt er sowieso gerne dazu.