Tradition verpflichtet. Beim Adel war schon immer alles ein bisschen größer. Deswegen haben Harry und William ihr Familienzerwürfnis Royal TS so aufwendig zelebriert, einmal quer um die Welt mit Talkshowauftritt und ganz viel Käse(blättern). Aber so offensichtlich sich die Brüder auseinandergelebt haben: Wenn Mama Geburtstag hat, kommen sie doch wieder artig heim, machen gute Miene und versuchen, sich nichts anmerken zu lassen. Und die Schwägerinnen, die sich aber so was von nicht leiden können, bleiben lieber zu Hause. Fast wie im normalen Leben. Gut, mit dem klitzekleinen Unterschied, dass bei den meisten 60. Geburtstagen keine Statuen enthüllt werden. Aber sonst: Selbst blaues Blut ist dicker als Wasser. So ein Royal ist eben auch nur ein Mensch.