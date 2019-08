Eine Zeit lang haben die Trumps ihre Abstammung verheimlicht. Was man verstehen kann. Jetzt hat Donald es mal ausgesprochen: Durch mich fließt deutsches Blut. Und was sagt uns das? Brutal, stur, rechthaberisch, rücksichtslos bis zum Abwinken - versteht er das unter echt deutsch? Die Kallstadter drüben in der Pfalz, die immer noch auf einen Besuch ihres prominenten Abkömmlings warten, nennt man die Brulljesmacher - was Angeber, Aufschneider und Großmaul bedeutet. Wenn er sich also anlässlich eines angedrohten Deutschlandbesuches in seiner Heimat vors Rathaus stellt und einen auf Kennedy macht: "Ich bin ein Kallstadter" - dann wird man ihm bestimmt nicht widersprechen können. Aber freuen wird sich über Kallstadt hinaus auch niemand.