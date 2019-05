Der Eindruck täuscht nicht, dass derzeit alles chaotischer und gefährlicher wird. Dass denen, die regieren sollten (lat. regere - richten, lenken), die Kontrolle entgleitet. Oder dass sie auf Risiko spielen. Was aber nicht mit menschlichem Versagen erklärt werden kann. Sondern mit dem Siegeszug menschlicher Dummheit und Bosheit. Heute können auf dem Ticket einer gefühlten Unzufriedenheit Vollpfosten Politiker werden, die sich früher bestenfalls in der Psychiatrie als Staatsmänner hätten aufspielen dürfen. Dort völlig folgenlos - das ist der Unterschied. Dieses Übel fällt nicht vom Himmel. Es beginnt an der Wurzel. Bei uns Wählern. Und kann nur dort wieder eingedämmt werden. Weil wir alle das - äh - Volk sind und die Macht haben.