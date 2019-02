So ein Nationalcharakter bleibt sich treu. Schon Lenin hatte vor 100 Jahren gelästert, das mit der Revolution werde bei den Deutschen nie was. Weil diese sich, wenn sie einen Bahnhof stürmen wollten, erst eine Bahnsteigkarte kaufen würden. Anmerkung: Die man früher lösen musste, auch wenn man nur die Tante am Zug abholen wollte. Daran erinnert das Stuttgarter Kultusministerium, das allen Schülern mit Folgen droht, die am Freitag - natürlich zur Unterrichtszeit - wieder für Klimaschutz demonstrieren wollen. Diese kleinen Egoisten: Die möchten von ihrem mühsamen Lernerfolg später tatsächlich etwas haben - wenn die Schulbürokraten von heute noch den Automaten mit den Bahnsteigkarten suchen, um dem abgefahrenen Klima-Zug nachzuwinken.