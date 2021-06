So ein Delta kann eine feine Sache sein. Wenn man zum Beispiel im schönen Rhein-Neckar-Delta wohnt. Mathematiker setzen das unscheinbare kleine Dreieck als Zeichen für eine Differenz. Und da kommt die gleichnamige Corona-Variante ins Spiel. Die hat bei der Infektiosität ein bedrückend großes Delta stehen. Sprich: Das Ding ist noch schneller unterwegs als Ur-Corona und sein Alpha-Ableger. Deshalb ist es eine schlechte Idee, jetzt wie wild durch die Welt zu jetten. EM hin oder her. Weder hin, noch her. Heimfliegende Schlachtenbummler könnten die reinste Delta-Airline werden. Und für Touris gilt das auch. Also erstmal das Delta zwischen Gesamtbevölkerung und Geimpftbevölkerung abbauen. Delta-Blues wollen wir nur hören. Nicht haben.