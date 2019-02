Kann Franck Ribéry kein blattvergoldetes Steak mehr essen, ohne dass sich die Gegner des FC Bayern das Maul zerreißen? Angeblicher Wert des Fress-Kunstwerkes: 1200 Euro. Das aber aufs Haus eines Wirtes in Dubai ging. Dekadenz am Stiel, bzw. am Knochen, über die sich kein Schwein aufregen würde, wenn Franck das güldene Stück Rind nicht im Netz breitgetreten hätte. Und so ging es dort dann orientalisch-deftig hin und her, inklusive Beleidigung der Frauen, Mütter und Großmütter. Eher unwahrscheinlich, dass der Fußballmillionär mit dem gelbgoldenen Protz-Event einen feinfühligen Kommentar zum Aufruhr der Gelbwesten zuhause abliefern wollte - als Solidaritätsadresse an die dortigen Besserverdienenden. Die finden ihn nämlich auch dégoûtant.