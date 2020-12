Wir leben in anderen Zeiten. Und an manch Neues muss man sich erst gewöhnen. Oder darüber eine Verständigung herbeiführen. Wie über das Stoßkühlen. Kennen Sie nicht? Wir helfen gern: Kürzlich wurde der AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) noch ein L für Lüften hinzugefügt. Dafür sind, soweit technisch möglich, Fenster kurz zu öffnen, damit ein frischer Luftstoß virenhaltige Aerosole vergrämt und verdünnt. Nicht gemeint ist, und da neigen sorgende Frauen gern zur Übertreibung, ein anhaltendes Schocklüften bzw. Tiefkühlen, bis Finger und Nase blau werden. Weil man dann nicht mehr unterscheiden kann, ob die Folgen, wie z.B. Husten und Halsweh, nur Anzeichen einer Erkältung, oder schon Symptome dessen sind, was man verscheuchen wollte.