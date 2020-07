Was Typisches soll es sein, aber auch nicht teuer. Wenig Platz darf es benötigen, denn die Fluggepäck-Bestimmungen sind sehr kleinlich geworden. Alle technischen Voraussetzungen an das "Mitgebringsel", wie die Enkelin über Urlaubssouvenirs gern lästert, erfüllt das globale Virus perfekt: 50.000 passen auf eine Nadelspitze. Das reicht für sehr viele – die es gar nicht wollen. Man gönnt zwar jedem nach dem Stress des Lockdowns etwas Urlaubsleichtigkeit. Doch wo viele das entbehrte Bad nicht nur im Meer, sondern auch in der Menge suchen, steigen die Fallzahlen. Das ist Statistik. Der obligatorische Rückkehrer-Test wäre ein kleiner Preis dafür, dass nicht bald alle wieder wie bekloppt Mehl, Milch, Dosensuppen und Klopapier hamstern müssen.