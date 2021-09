Der Wähler hat das Macht-Wort gesprochen: Macht mal! Und mit der Wählermacht auf Zeit ist es angesichts der Ergebnisse wie mit Beton: Kommt darauf an, was man daraus macht. Immerhin: Scholz hat nach Merkels Verzicht den ewigen Groko-Malus der SPD in einen Vizekanzler-Bonus verwandelt. Respekt. Die Pannen um den Urnengang – gehäuft natürlich in Berlin – sind aber auch ein Omen: Was klappt noch in diesem Land? Da ist viel zu tun. Apropos – dass Laschet nicht einmal den Wahlzettel richtig falten konnte, führt uns direkt zu Wilhelm Busch: Wenn einer, der mit Mühe kaum – geschoben von den Schwerdenkern seiner CDU – gekrochen ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Kanzler wär, so irrt sich der. Staffel 2 folgt auf dem Fuß: Wer ist schuld?