Frage: Warum verschickte der Absender der NSU-2.0-Drohbriefe seine Pamphlete per Telefax? Antwort: Weil man sich damit glaubhaft als deutsche Behörde ausweist! Auch das hat die Pandemie eindrucksvoll belegt. Daher muss die Frage erlaubt sein, ob wir nun eigentlich das Maximum der Omikron-Welle hinter uns haben. Oder nur die Kapazitätsgrenze der Labore. Oder eben das Ende der Papierrollen im Gesundheitsamt. Dort haben sie, jede Wette, schon gehörig das Faxen dicke. Auch das muss bei der neuen Eigenverantwortung in die Kosten-Nutzen-Rechnung eingehen, ob man eigentlich noch zum PCR-Test soll: Für drei lumpige Monate Genesenen-Dasein? Und die Chance, aufgrund von Meldeverzug es doch nicht in die Sieben-Tage-Inzidenz zu schaffen?