Es ist richtig, dass der seit 1848 veranstaltete Heidelberger Fastnachts-Umzug mit dem weltgeistigen Flär der Stadt nicht immer mithalten konnte. Und dass die Anziehungskraft für 100.000 Menschen aus dem Umland auch seiner terminlichen Exzellenz geschuldet ist: Kein anderer Zug, nicht der in Köln, Mannheim oder Ziegelhausen findet so auf den letzten Drücker statt und quetscht Fastnacht bis zum bittersüßen Ende aus. Deshalb wollen wir ihm heute, wo er sich umständehalber in närrische Aerosole auflöst, etwas wehmütig nachrufen: Es wird für Fastnachtsdienstag 2022 garantiert einen Öffnungsplan geben. Dann lassen wir es wieder krachen. Darauf heute schon ein hochansteckendes Hajo mit einem Inzidenzwert von, siehe oben, mindestens 100.000!