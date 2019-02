Ein fröhliches Datum ist der 14. Februar, auch bekannt als Valentinstag, ja nicht. Denn an diesem Tag im Jahr 269 soll sein Namensgeber, der allen Verliebten herzlich zugewandte Bischof von Terni, als verbotener Christ in Rom hingerichtet worden sein. Doch inzwischen hat sich das Datum als Blumen-, Pralinen- und als Tag der sinnwidrig an Brückengeländern angebrachten Vorhängeschlösser etabliert. Und stellt Millionen - meist Männern - die Frage: Was Gutes tun? Wir sind beim Suchen auf einen Liebesbrief-Generator im Internet gestoßen und haben ihn individuell programmiert. Heraus kam ein Werk, das mit der Zeile endet: Für immer Dein, Dein Hasenpups ... Na bitte, geht doch. Original-Valentin hätte es nicht schöner formulieren können.