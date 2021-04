Die Bayern haben die Zugspitze, das Oktoberfest und die Weißwurscht. Exklusiv. Außerdem Neuschwanstein und den 1. FC Hollywood. So könnte eine psychotherapeutische Krisenintervention beginnen. Denn ein Bayer von der christlichen Staatspartei ist, seit dem anfänglichen Nein zum Grundgesetz 1949, noch nie Bundeskanzler geworden. Erhard war in der CDU. Frage also: Kann ein CSU-Bayer überhaupt Kanzler werden? Dreimal versucht, dreimal krachend in die Lederhose gegangen: Strauß, Stoiber, Söder. Was auffällt: Die Namen aller drei beginnen mit S. Wie Saupreiß – oder Schoaßblodern. Zufall, böses Omen? In die Zukunft gedacht: Beim nächsten Versuch in ca. 20 Jahren nehmt’s halt mal einen, der vorne kein S hat. Also nicht den Andi Scheuer.