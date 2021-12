Wer beim Wettlauf zwischen Virus und Spritze auf den letzten Drücker gewinnt, ist offen. Denn Weihnachten öffnet dem Fiesling viele Türen. Und spät kommt die steigende Impfbereitschaft. Ein ähnlich dramatisches Laufduell zwischen Hase und Igel kennt auch das Märchen. Von dem wir mit Blick auf die Verbohrten, die das Recht auf einen hässlichen Tod verteidigen und andere mitreißen, soviel lernen: Dort triumphiert Schläue über Besessenheit. So lässt sich wohl auch das kluge Lob Steinmeiers für alle Spätimpfer deuten, die sich selbst und damit der Gemeinschaft helfen. Der Präsident könnte ihnen also aus gutem Grund das kleine Verdienstkreuzchen verleihen. Nicht das am Bändel, sondern an der Nadel zum Anstecken – im doppelten, positiven Sinne.