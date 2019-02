940 Tage nach dem Brexitreferendum stellt sich mancher Verhandler die Frage, was man mit der Zeit nicht alles an Schönerem hätte anstellen können. Theresa May hätte Shakespeares gesammelte Werke lesen können. Bei nur zehn Seiten am Tag zehnmal. Oder zweimal jedes Baudenkmal im Besitz von "English Heritage" besuchen. Geraint Thomas und Chris Froome hätten 40,8 Tours de France fahren können, inklusive Ruhetagen. In 1 353.600 Minuten hätte die deutsche Nationalelf 105.280 : 15.040 Tore gegen Brasilien geschossen. Es wäre sogar Zeit für 188 fünftägige Cricket-Spiele gewesen, wenn man das denn schön findet. Oder für 45.120 Fahrten mit dem London-Eye-Riesenrad. Danach ist man dann auch am Boden der Tatsachen. Und kein Stück weiter.