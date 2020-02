Eine Machtergreifung im Wasserglas à la 33 ist das Erfurter Latrinenstück nicht. Aber dass sich dort Dummo-kraten von Nazis wissentlich haben missbrauchen lassen, bleibt Fakt – und unvergessen. Wer immer den Dreck wegmacht. Als der FDP-Strohmann sagte: "Ich nehme die Wahl an", hat er den Apfel des Sündenfalls ergriffen. Sogar unter Beifall. Ihn nach dem One-Night-Stand wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen – zu spät. Für etliche Akteure vor Ort, aber auch für Lindner und AKK, die das nicht verhinderten, wäre Vertreibung aus dem Paradies angemessen. Und Mutti? War nie so wertvoll wie heute. Sogar im fernen Afrika. Sie weiß um die Richtigkeit des Satzes: Wer sich neben einen Misthaufen stellt, fängt selbst an zu stinken. Es stinkt!