Zu den Ängsten, die uns bereits plagen, wie etwa die vor Mäusen (Suriphobie) oder Spritzen (Trypanophobie), kommt jetzt die Angst vor dem Wetter in seiner brutalsten Form, die Tempestasphobie. Überall kann es einen blitzartig ereilen. Auslöser sind Höhentiefs, Jetstream-Blockaden und steigende Regenmengen in der Luft - 7% mehr pro 1 Grad Erderwärmung. Wir sind bei 1,2 Grad. Doch heute überzeugt nicht mehr, wer am schnellsten in den Gummistiefeln ist. Sondern wer als Wahlkämpfer weniger Klima-Stuss redet. Apropos: Der Kleinkrieg gegen Baerbock, hinter dem ein Stück Venustraphobie (Angst vor hübschen Frauen) steht, ist auch weggespült. Während sich Frohnatur Laschet gerade vor laufender Kamera in den schlammigen Grund und Boden gelacht hat.