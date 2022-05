Jetzt geht es also um die Wurst. Oder genauer um die Frage: Ist Olaf Scholz eine Leberwurst? Keine vegane Hofreiter-Tofuwurst, die sich inzwischen auch als panzerbrechende Artilleriegranate verwenden lässt. Auch keine Schwarzer-Wurst mit intellektuellem Aufstrich, die schwer im Magen liegt. Und es geht auch nicht um die Currywürste in den Innenstädten von Bottrop und Herne, die zu verspeisen Friedrich Merz erspart bleibt, weil er den NRW-Landtagswahlkampf von Kiew aus führt. Nein, es geht um die Leberwurst. Was natürlich Unsinn ist: Olaf Scholz’ Taktik kommt eher von der Salami her. Aber vermutlich wünschen sich die meisten Ukrainer sowieso eher konkrete Hilfe statt Besuchen. Ob nun Scholz anreist oder nicht ist ihnen da wohl ziemlich – wurst.