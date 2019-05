Wie heißt es so schön: Glückwunsch, Tel Aviv, you’ve done a wonderful job! Drei Stunden lang betonen, dass Musik die Menschen und Völker zusammenbringt - und eisern darüber hinwegschweigen, dass es in direkter Nachbarschaft zur ESC-Glitzerwelt eine Menge genau dafür zu tun gäbe. Iih, das wäre ja politisch! Einzig die Isländer (die mit dem leider realistischen Titel "Der Hass wird siegen") wagen einen zweisekündigen Ausbruch aus der Blase - und ernten gellende Pfiffe von den versammelten Völkerverständigern. Und auch die Queen of Pop, deren Auftritt sonst eher eine Abdankung war, setzt ein Zeichen für ein Miteinander in Nahost. Wie reagieren? Madonna für alle Zeiten vom ESC ausschließen? Wer sie zuvor "Like a prayer" singen gehört hat, dürfte sofort zustimmen.