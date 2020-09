Trump denkt schon lange, ihm stehe der Nobelpreis zu. Stimmt ja im Prinzip. Wenn es einen Preis für den anmaßendsten Vergleich gäbe. Was der Präsident dem Top-Journalisten Bob Woodward an, man muss es so sagen, geistigem Durchfall ins offene Mikro schaufelte, übertrifft alles, was man bisher kannte: Der Selbstvergleich mit Churchill – und die Art, wie er sich aus der verheerenden Corona-Verharmlosung herausreden will. Als Sahnehäubchen obendrauf das Liebesbriefduell, bei dem ihn der clevere Atom-Diktator Kim in Wahrheit vorführt. Und der Narzisst platzt darüber vor Stolz! Würde ihm doch Merkel mal solche Meisterwerke der Schleimkunst schicken, hätte Trump auch uns bald wieder lieb. Falls er Woodwards neues Buch als Präsident überlebt …