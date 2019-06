Kein Anlass im Erinnerungskalender ist so schön wie der Internationale Tag der selbstgemachten Musik. Oder im Original: Fête de la Musique. Damit ist, dass wir uns richtig verstehen, aber nicht das eigenhändige Einschalten des Smartphones gemeint. Sondern heute geht es echt an die Klampfe. Da darf nach langer Pause auch die Flöte mal wieder gelüftet oder die Ziehharmonika gestreckt und gequetscht werden. Und zwar so lange, wie an keinem anderen Tag des Jahres. Denn da steht auch die Sonne am nördlichen Wendekreis mittags im Zenit und geht bei uns erst um 21.22 Uhr wieder unter. Kein Abend dehnt sich länger bis zur Blauen Stunde. Carpe diem, nutze den Tag, wie der Lateiner schon sagte. Denn von da an wird er leider täglich wieder kürzer.