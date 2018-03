Vielleicht werden am Tag nach Fastnacht die Kirchen bald so voll sein wie derzeit die Säle der Parteien. So dass man wieder von Aschermittwoch – ohne den künstlichen Zusatz "Politischer" – sprechen könnte. Und Bundespräsident Joachim Gauck predigte an diesem Tag über die wunderbare Verantwortung in Freiheit, das Aschekreuz der Demut zu tragen. Der Neologismus "Wulffen" würde abgelöst durch das "Gaucken" – das Synonym für die spirituelle Massage mit der moralischen Wurzelbürste. Wenn man ihn lässt. Denn schon wird auch sein Fell nach Flöhen abgesucht. Als könnte es den perfekten Präsidenten geben. Er muss es geahnt haben, als er warnte: Ich bin kein Supermann. Wir sollten ihm glauben. Denn noch ist er bei keiner Lüge ertappt worden.