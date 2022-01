Für Urteile über 2022 ist es zu früh. Weil das meiste davon in der Zukunft liegt. Aber es mag schon sein, dass "postpandemisch" zum neuen, hoffnungsfrohen Beiwort des Jahres wird. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Omikron nächsten Silvester beim Dinner for One an einem Tisch mit vielen leeren Stühlen sitzt und vom letzten Ungeimpften, der ständig über seinen ausgestopften Virologen stolpert, bedient wird. Oder so ähnlich. Sorry, Miss Sophie. Die frischen Vorsätze von Corona, die guten wie die unguten, liegen zwar ebenfalls im Dunkeln. Deshalb sollten wir uns das vornehmen, was nachweislich hilft. Sie wissen schon: Der neue klimaneutrale und feinstaubfreie Kracher, um die bösen Geister von heute zu vertreiben, ist der Booster.