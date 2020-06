Frivol und heikel ist sie schon, jene Moritat, mit der Raymond Douglas Davies vor 50 Jahren die Charts stürmt. "Ich wollte nach ’Your really got me’ wieder etwas komponieren, das die Leute in den ersten fünf Sekunden erkennen", schreibt der Bandleader der Kinks in seiner Autobiografie X-Ray. Und das ist dem Mastermind der wohl unterschätztesten Gruppe der Popgeschichte mit "Lola" eindrucksvoll gelungen. In diesem Lied, das gleich mehrfach Verwirrung stiftet, verarbeitet der Musiker ein Erlebnis, das sich in einem Club in Londons Künstlerquartier Soho tatsächlich so zugetragen hat. Davies erwischt im Schummerlicht der Kneipe seinen betrunkenen Manager in flagranti beim Knutschen mit einem bildhübschen Transvestiten. Upps!

Der staatliche Rundfunksender setzt den Titel prompt auf den Index, aber überraschenderweise nicht wegen der sexuellen Anspielungen. Schleichwerbung wird gemutmaßt. Auf "Lola" reimt Davies nämlich "Coca Cola". Todsünde! Andere Radiostationen sind beunruhigt, weil "Lola wie eine Frau gehen, aber wie ein Mann sprechen kann". Die Vorstellung einer "durcheinandergebrachten Welt", in der "Mädchen Jungen und Jungen Mädchen sein können", klingt im Sommer 1970 skandalös.

Um die BBC zu besänftigen, fliegt der Sänger mitten in einer USA-Tour für einen Tag nach London und singt dort ein Wörtchen neu ein: aus "Coca Cola" wird flugs "Cherry Cola".

Die saubere Mischung aus eingängigem Intro, frechem Text und unwiderstehlichem Mitsing-Refrain schlägt voll ein. Das kuriose Schäferstündchen erreicht in England Platz 2 der Charts und die Top 10 in den USA.

Gitarrist Dave Davies, der Bruder von Ray, erklärt später, dass sich die Formation wahrscheinlich aufgelöst hätte, wäre diese Single gefloppt. Und tatsächlich hat das Stück die Band in Amerika "wiederbelebt", wo sie seit "Sunny Afternoon" 1966 keinen Hit mehr hatte. The Kinks bringen bis in die frühen 90er noch Alben heraus. Doch das schlechte Verhältnis der Brüder lässt Treffen bald nicht mehr ratsam erscheinen. "Lola", das Stück zum Thema Androgynität, das David Bowie und Lou Reed den Weg bereitet, markiert den krönenden Abschluss ihrer Weltkarriere.

Für eines seiner Soloalben hat Ray Davies das Vier-Minuten-Juwel ausgegraben und im Duett mit Paloma Faith neu aufgenommen. Auch Robbie Williams, Travis und Madness haben sich an dem Ohrwurm versucht. Eine geglückte Coverversion in Deutsch gelingt dem Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze. Das Original mit "Coca Cola" gibt es übrigens trotzdem. Es erscheint auf dem Album "Lola Versus Powerman And The Moneygoround".

Zum Jubiläum der Scheibe ruft die britische Kultband einen weltweiten #LolaDay aus. Die Fans, die seit Jahrzehnten vergeblich auf eine neue Scheibe der zerstrittenen Brüder warten, können auf der Bandwebsite https://thekinks.lnk.to eigene Fotos mit "Lola"-Stickern verzieren.