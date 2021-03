Von André Wesche

Was gab es bei Ihnen gestern zum Abendbrot?

Steffen Henssler: Gestern Abend gab es bei mir Tacos.

In Ihrem Buch "Hensslers schnelle Nummer" präsentieren Sie Rezepte für Ungeduldige. Wie lang darf die Zubereitung dauern, um noch schnell zu sein?

Was heißt "ungeduldig"? Ich halte den Ansatz für sehr authentisch. Es gibt einmal den Steffen Henssler, der die Restaurants hat und sich viele Gedanken darüber machen muss. Das ist ein ganz anderer Auftrag. "Hensslers schnelle Nummer" spiegelt eher wider, wie ich zu Hause koche. Ich stehe eigentlich ungern länger als 15 oder 20 Minuten in meiner Küche. Deswegen entspricht dieses Buch sehr genau meiner persönlichen Art zu kochen. Das hat weniger etwas mit Ungeduld zutun. Man will die Menschen ja an den Herd locken. Und ich glaube, dass gelingt einem weniger, wenn alles eine Dreiviertelstunde oder länger dauert. In dem Buch findet man überwiegend Rezepte, die 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen und ein paar, die auch mal 20 Minuten dauern.

Kochen als schnelle Nummer entspricht natürlich dem Zeitgeist und der Lebensrealität vieler Menschen. Kann das langsame Gegenstück für Sie auch ein meditativer Prozess sein?

Absolut. Online findet man auch schnelle Nummern, die diese Überschrift tragen, weil sie in der Zubereitung simpel sind und wenige Zutaten brauchen. Allerdings sind die Garprozesse hier länger. Es gibt ja teilweise schon Gerichte wie krosse Kartoffeln aus dem Ofen, die eine Stunde brauchen. Aber grundsätzlich ist die schnelle Nummer für Menschen gedacht, die sich etwas Leckeres kochen wollen, ohne zu viel Zeit zu investieren. Natürlich ist es jedem freigestellt, zu Hause den "Großen Lafer" aufzuschlagen und sich zwei Stunden Zeit für einen Braten zu nehmen.

Gibt es gängige Zutaten, die man in Ihren Rezepten garantiert nie finden wird?

Ich setze immer auf simple Zutaten. Ich finde nichts schlimmer, als wenn ich erst noch tausend Läden aufsuchen muss, die irgendwelche Spezialitäten führen. Beim Thema Gewürze ist das Buch recht simpel gestrickt. Vielleicht braucht man mal ein bisschen Sojasoße. Du brauchst Tomaten und Parmesan, aber keine exotischen Sachen. Dass es heißt, Du brauchst diese oder jene ganz besondere Sauce, wird man bei uns nicht finden.

Was halten Sie vom Trend, Insekten zu verarbeiten?

Weiß ich nicht. Das kommt ja immer wieder hoch, dass das der neue Eiweißlieferant schlechthin sein soll. Aber ich glaube, bis wir in Europa mit der Insektenklatsche dasitzen, um die Fliege von der Wand zu essen, dauert es noch ein bisschen.

Gibt es so etwas wie ein Urheberrecht für Rezepte?

Nein, das gibt es nicht. Es gibt aber Leute, die für ein gewisses Rezept bekannt geworden sind. Dann weiß man, wo es herkommt, wenn es irgendjemand nachmacht. Aber ein Urheberrecht selbst ist bei Rezepten schwierig.

Sie sind Fan der japanischen Küche. Wo haben Sie das beste Sushi Ihres Lebens bekommen?

Als ich das erste Mal in Los Angeles war, ist auch die Idee entstanden, dass ich selbst Sushi-Chef werden möchte. Das beste Sushi hatte ich wohl in San Diego.

Also haben Sie Ihre Liebe gar nicht in Japan entdeckt?

Nee. Tatsächlich war ich noch nie in Japan, das ist das Lustige. Ich pflege eher den amerikanischen Ansatz.

Haben Sie schon einmal Sushi aus dem Supermarkt probiert?

Ja klar, logisch. Natürlich ist die Qualität eine andere, schon weil es gekühlt wird. Dadurch wird der Reis fest und es kommt zu einem großen Verlust bei der Sensorik im Mund. Ich will die Qualität aber gar nicht infrage stellen, auch dieses Sushi hat seine Daseinsberechtigung. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du lauwarmen Reis hast, der frisch gerollt wird.

Findet man in Ihrem Gefrierschrank auch Tiefkühlpizza?

Lassen Sie mich kurz überlegen. Nee. Ich habe vor Kurzen mal eine probiert. Die war ganz lecker. (lacht)

Gibt es für Sie einen größten Koch aller Zeiten?

Eckart Witzigmann ist für jeden Koch eine Ikone. Natürlich gibt es die Hinterding-Brüder, die einfach Sachen erfunden haben. Oder Ferran Adrià, der wieder eine ganz andere Ecke aufgemacht hat. Aber Eckart Witzigmann ist schon eine internationale Institution. Für mich persönlich zählt auch Nobu Matsuhisa dazu, der in Amerika großgeworden ist und heute überall seine Läden hat. Der ist schon auch eine Hausnummer.

Info: Das Buch "Hensslers schnelle Nummer" erscheint bei Gräfe und Unzer und kostet 24 Euro; 240 Seiten; ISBN-13: 978-3-8338-7777-3.