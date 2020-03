25 Jahre Selig. Wenn ihr unter den aktuellen Bedingungen im Musikbusiness noch einmal starten würdet: Meinst du, das würde funktionieren?

Jan Plewka: Ich denke schon. Was wir an Willenskraft und Visionen und Testosteron hatten – und die musikalischen Fähigkeiten der einzelnen Bandmitglieder – ja, das würde auch heute noch klappen. Wir würden auch steil gehen.

Du hattest in den vergangenen Jahren viele künstlerische Projekte – Theater, Schauspiel, Liederabende, neue Bands. Welchen Stellenwert hat da Selig? Auch nur ein Projekt?

Nee. Selig war immer die Mutter aller Schlachten. Es war aber immer unausgesprochenes Gesetz, dass jeder seine Soloprojekte machen darf. Den Vogel abgeschossen hat unser Bassist Leo. Der hat während der Selig-Pause zwölf Jahre Musik studiert.

Zum Jubiläum gibt es nun ein Album, auf dem befreundete Musiker eure Songs covern. Ist das so eine Art Geschenk für euch?

Ja, Mensch, 25 Jahre, wir haben einiges zusammen erlebt. Eine irre Geschichte. Und da dachten wir, das feiern wir am besten mit Freunden. Also haben wir rumgefragt, wer Lust hat. Und da sind tolle Begegnungen entstanden.

Zum Beispiel?

Mit Olli Schulz in der Juniorsuite im Atlantic-Hotel. Blick auf die Alster. Wir wollten den Text zu "Die Besten sein" umschreiben, haben aber nix gemacht, außer den ganzen Tag dagesessen und über alte Zeiten gequatscht. Das war wie die Quelle der Jugend noch mal anzuzapfen und sich Kraft für die Gegenwart zu holen.

Und ihr habt die Künstler, die mitmachen, alle handverlesen?

Wir haben auch geschaut, welcher Titel zu welcher Band passen könnte. "Regenbogenleicht" zum Beispiel, das ist ja von uns so ein hippie-esker Song, und dann sagt einer: Da gibt es eine Band, die heißt "17 Hippies", lass uns die doch mal fragen. Und die haben auch gleich mitgemacht (schmunzelt).

Welche Version hat dich überrascht?

Großartig finde ich Lisa Who. Die Frau ist eine Erscheinung! Die macht so psychedelische Pink-Floyd-Songs. Und wie die unser "Ist es wichtig" singt, so lässig! Gut, und dann kam raus, dass sie mit dem Sänger von Madsen zusammen ist. Also haben die Jungs auch einen Song, "Wenn ich wollte", übernommen. So schließen sich die Kreise irgendwie.

Fiese Frage: Gab es auch welche, die nicht mitmachen wollten?

(lacht) Nein. Udo Lindenberg wollte, aber seine Plattenfirma war dagegen, weil er da gerade mit seinem "unplugged"-Album beschäftigt war. Dabei haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dass die Plattenfirma da nichts mitbekommt. Unser Bassist Leo meinte: Wir fahren einfach ins Atlantic, vielleicht hängt Udo da an der Bar. So war das dann auch. Und er so: "Hey, meine Spezialisten." Wir haben in den 90ern auf seinem Album "Und ewig rauscht die Linde" mitgespielt. Jedenfalls haben wir dann die ganze Nacht mit Udo getrunken und so gaaanz am Schluss gefragt, ob er nicht mitmacht. Wie gesagt, er hätte gewollt. (lacht)

Warst du bei jeder Aufnahme dabei?

Nein. Mit Wolfgang Niedecken war ich im Studio. Was für ein unfassbar netter und weiser Mensch! Der hat mir in den paar Stunden, die wir da zusammen waren, so viel Leid abgenommen, es so viel leichter gemacht.

Ihr kanntet euch vorher nicht?

Doch, wir haben uns vor ein paar Jahren mal im Speisewagen in der Bahn getroffen. Da saß er, und ich mit schlotternden Beinen auf ihn zu: "Mensch, wir sind Kollegen." Und da erzählt er mir, dass unsere Platte vor BAP-Konzerten immer als Einlass-Musik läuft. Seither sind wir immer wieder in Kontakt. Ich ruf ihn immer mal an, wenn ich Rat brauche wegen unserem Umwelt-Engagement.

Bei Fridays For Future?

Ja, das geht gar nicht an uns vorbei, weil wir eine sehr kinderreiche Band sind. Im Studio unterhalten wir uns dauernd über Umwelt und den neuen Faschismus und das Ende der Welt – und das fließt auch in die neuen Songs ein. Kürzlich haben wir in Berlin spontan bei einer Fridays-Demo gespielt. Wir kamen aber nur auf zwei Songs, bevor uns die Polizei freundlich von der Bühne gedrängt hat (lacht).

Ihr arbeitet an neuen Songs?

Ja. Es wird auch eine neue Platte geben, ich hab aber noch keine Ahnung, wann. Wir hatten 93 Ideen, da haben wir jetzt mal 21 gute Songs rausgeholt. Jetzt schauen wir, was wir aus der juvenilen Glut noch herausholen können (lacht). Die nächste Platte wird, glaube ich, sehr ehrlich werden.

Info: "Selig macht selig" erscheint am morgigen Freitag. Live (mit Überraschungsgast) spielt die Band am 18. März in Karlsruhe.