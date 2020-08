Berlin. Zusammen mit Antonio Banderas und Penélope Cruz löste Salma Hayek einst einen Latino-Boom in der Traumfabrik aus. Doch bis dahin war es ein langer Weg für die Mexikanerin, die mit 24 Jahren in ihrer Heimat ein TV-Star war, aber unbedingt nach Hollywood wollte. Auf der diesjährigen Berlinale, kurz bevor die Corona-Krise zuschlug, war Hayek zu Besuch in der deutschen Hauptstadt.

In Sally Potters wunderbar melancholischem Film "The Roads not Taken", der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist, geht es um Lebenswege, gerade und verschlungene, wahre und erträumte. Hayek spielt eine Mutter, die in der Trauer um ihren kleinen Sohn von ihrem Mann allein gelassen wird. Der wird von Oscar-Preisträger Javier Bardem gespielt – dem Mann, der im echten Leben mit ihrer besten Freundin Penélope Cruz verheiratet ist. Unsere Autorin Marijam Schaghagi sprach mit Hayek über Freundschaft, wichtige Entscheidungen im Leben und natürlich den Fall Weinstein.

Salma, seit wann kennen Sie Javier Bardem?

Ich hab ihn in Madrid kennengelernt, im Jahr … Puh, in meinem Alter tut man sich mit Jahresangaben schon schwer! Langsam verschwindet alles im Nebel!

Auf einer Party in Cannes konnte man mal sehen, wie Javier aus Ihrem Schuh Champagner trank …

(lacht) Sehen Sie, schon damals kannten wir uns sehr gut! Das war das Jahr, in dem wir in Cannes beide in der Jury saßen. Und auch viel feierten, klaro!

Existiert Ihre Freundschaft zu seiner Frau Penélope Cruz noch länger?

Seitdem wir beide in Hollywood sind. Und die Freundschaft wird immer enger! Wir telefonieren fast täglich. Vor drei Tagen waren wir mit allen Kids unterwegs.

Privat sehr gut befreundet: Salma Hayek und Javier Bardem. Foto: Jens Kalaene​

Javier nennt Sie liebevoll "Hurricane Hayek". Sind Sie so stürmisch? Und wie war Ihr erstes Mal als "Ehepaar" in "Roads Not Taken"?

Diese Aufgabe machte mir etwas Angst, denn die Geschichte ist sehr intensiv und geht da hin, wo es wehtut. Für die Rollen wäre es gut gewesen, wenn wir angespannt gewesen wären. Aber: Wir beide mögen uns sehr, Javier ist der Mann meiner besten Freundin, also so was wie mein Schwager. Der Film steht und fällt damit, dass man unsere liebevolle, familiäre Beziehung auf der Leinwand zu keiner Sekunde sieht! Wir mussten emotional immer kurz vor der Explosion sein.

Wie haben Sie es dann geschafft?

Wir hatten vorab viele Proben. In der Zeit hatten wir viel Spaß, sind immer wieder aus unseren Rollen herausgefallen und haben herumgealbert. In den Pausen haben wir mit Penélope geskypt und nur gegackert. Sie sorgte sich schon, dass wir den Film ruinieren, weil wir so viel Fez machten, "wie eine Gang", meinte sie. Dann passierte das Magische: Am ersten Drehtag saßen wir in der Maske – und alles war anders, wie bei zwei Schauspielern, die sich zum ersten Mal sehen. Wir haben kaum gesprochen. Als sei ein Schalter umgelegt. Das haben wir nie abgesprochen, es ist einfach passiert. Ab dem Tag waren wir Dolores und Leo, nicht mehr Salma und Javier.

Der Film handelt von den Lebenswegen, die man nicht gegangen ist. Von der Liebe, die nicht hat sein sollen. Können Sie sich da hineinversetzen?

Ich hätte keinen anderen Lebensweg einschlagen wollen und bereue auch nichts – außer vielleicht, dass ich früher mehr Sport hätte machen sollen! (lacht) Wenn ich genau nachdenke, bereue ich doch etwas, was mich ein paar Jahre verfolgte: Als Mädchen hatte ich mich für die Olympiade im Turnen qualifiziert, aber mein Vater verbot mir teilzunehmen: Ich hätte mit neun Jahren auf ein Sportinternat in einer anderen Stadt gemusst. Er erklärte mir, dass er mir meine Kindheit erhalten wollte. Ich meckerte: "Ich WILL aber keine Kindheit!" Das Kunstturnen war damals mein Traum. Heute bin ich zufrieden, dass ich den Weg nicht eingeschlagen habe.

BIOGRAFIE Name: Salma Valgarma Hayek Jiménez-Pinault Geboren am 2. September 1966 in Coatzacoalcos/Mexiko Familie:Hayeks Vater, der Libanese Sami Hayek, war Politiker und Manager im Ölgeschäft. Ihre mexikanische Mutter Diana Jiménez war Opernsängerin. Mit zwölf Jahren kam Salma auf ein katholisches Internat in Louisiana/USA. Hayek musste die Schule verlassen, nachdem sie durch schlechtes Benehmen auffällig geworden war. Sie zog zu ihrer Tante nach Houston und blieb dort bis zu ihrem 17. Lebensjahr.Ausbildung: Studium (Internationale Beziehungen und Drama) in Mexiko-Stadt (abgebrochen) Schauspiel:Nach einigen Theaterauftritten bekam Hayek die Hauptrolle in der mexikanischen Telenovela "Teresa", die in über 20 Ländern ausgestrahlt wurde. Damit gelang ihr der Durchbruch, in ihrem Heimatland Mexiko wurde sie zum Star. International bekannt wurde die Schauspielerin mit den Filmen "Desperado" (1995) und "From Dusk Till Dawn" (1996), beide von Regisseur Robert Rodriguez. Auszeichnungen: Der von ihr produzierte Film "Frida" erhielt 2003 zwei Oscars (Musik und Maske); Hayek selbst war als Darstellerin der Frida Kahlo auch nominiert, bekam die Trophäe aber nicht. Engagement: Hayek engagiert sich für die Tetanus-Impfkampagne von Unicef und gegen häusliche Gewalt. Privat: Sie spricht fließend Spanisch, Arabisch, Portugiesisch und Englisch. 2007 kam ihre Tochter Valentina zur Welt. Vater ist der französische Geschäftsmann François-Henri Pinault, mit dem sie seit 2009 verheiratet ist. Die Familie lebt in Paris. lex



Ihre Chance kam, als Sie in einer Talkshow offen klagten, dass Latinas in US-Filmen nur Geliebte, Prostituierte oder Putzfrauen spielen dürften …

… und diese Show sahen zufällig der Regisseur Robert Rodriguez und seine Frau. Die waren begeistert, dass mal eine junge Frau kein Blatt vor den Mund nimmt und ihrem Frust freie Bahn lässt – und engagierten mich für "Desperado".

Der Film katapultierte Sie wie auch Ihren Filmpartner Antonio Banderas direkt nach oben.

Er war nicht nur für uns beide wichtig, sondern auch für Rodriguez. Denn seine damalige Frau hatte "Desperado" produziert. Er war der Künstler, der Visionär, ganz klar – aber Elizabeth Avellan war diejenige, die ihm diese Kunst überhaupt ermöglichte. Sie hielt ihm den Rücken finanziell frei. Dabei hatte sie noch einen Fulltime-Job an der Uni!

Sind die beiden nur kurz in Ihr Dasein getreten oder bleiben Sie solchen Glücks-Bringern auf Ihrem Lebensweg loyal verbunden?

Wir stehen uns immer noch nahe – ich bin Patin ihrer fünf Kinder! Der Film gab mir damals Hoffnung. Die beiden haben mich in ihre Familie aufgenommen, ich fühlte mich bei ihnen geborgen. Ich habe so vieles von ihnen gelernt, das ich selbst bis heute als Produzentin am Set anwende. Ohne diese beiden, das ist klar, wäre ich heute sicher nicht hier.

Haben Sie je geglaubt, dass Sie eine Weltkarriere hinlegen würden?

Was in meinem Leben passiert, ist jenseits jeder Vorstellungskraft. Nicht mal in meinen verrücktesten Träumen und wildesten Fantasien hätte ich mir so ein Schicksal ausmalen können. Nie, nie, nie! Ich habe mir eins früh vorgenommen: Statt mir selbst immer das Beste zu wünschen, versprach ich mir selbst, immer mein Bestes zu geben. Im Beruf, im Leben, ich habe immer alles gegeben und mein Herz hineingelegt. Ich ging Wege, die nicht vernünftig erschienen, dafür wurde ich mit Zielen belohnt, die ich nie für möglich hielt. Ich war immer Entdeckerin, nie Planerin.

Auch heute noch?

Das ganze Leben fühlt sich für mich gerade neu an. Ich habe in der letzten Zeit viel beendet, ich habe Menschen verloren, Projekte abgeschlossen, es beginnt viel Neues: Wir sind in ein neues Haus gezogen, meine Tochter lässt die Kindheit hinter sich und wird zum Teenie …

… und auch die Ära Weinstein ist abgeschlossen. Im März wurde der Fall vor Gericht mit einem Schuldspruch abgeschlossen.

Ja, auch das gehört zur neuen Zeit.

Sie haben gelitten, als er sie beim Dreh von "Frida" bedrängte und bedrohte. Aber Sie widersetzten sich erfolgreich bis zuletzt.

Es ist wichtig, dass jetzt Machtmissbrauch rechtlich rigoros verurteilt wird. Es muss eindeutig sein, dass Respektlosigkeit gegenüber Frauen strengste Konsequenzen hat. Endlich hat sich etwas geändert. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft langsam reif und erwachsen wird. Das gibt Frauen Stärke. Wir müssen wissen, dass unsere Stimmen gehört werden und unser Schmerz niemandem gleichgültig ist. Dass es Sinn macht, für unsere Würde zu kämpfen und Respekt zu erwarten.

Sie engagieren sich seit langem für bessere Arbeitsbedingungen von Frauen in Hollywood. Wie wäre das Ihrer Meinung nach zu schaffen?

Die Antwort ist einfach: mit Geld. Es gibt nur zwei Industriezweige, in denen Frauen mehr verdienen als Männer: in der Mode- und der Pornoindustrie. Wir Frauen müssen der Filmindustrie beweisen, dass wir eine wirtschaftliche Kraft darstellen, nicht nur Sexobjekte sind. Als Produzentin habe ich zum Beispiel mit Werbestatistiken bewiesen, dass Lateinamerikaner ein lukratives Zielpublikum abgeben und so eine Telenovela lanciert, die auf Hispanos zugeschnitten ist. Selbst für "Frida" musste ich acht Jahre hart kämpfen und sehr stur sein – aber dann gab der Erfolg mir Recht.

"Frida" gewann zwei Oscars. Muss man den Studiobossen also oft zum Erfolg "verhelfen"?

Viele Leute haben keine Ahnung davon, was Frauen sehen wollen. Wir lieben doch romantische Rituale und faszinierende Figuren. Lockt uns von den coolen Serien wieder zurück in die Kinos, indem ihr uns Projekte machen lasst, die wir selbst entwickelt haben. Es gibt sonst nur ein paar schwule Autoren, die Frauen so gut verstehen. Tennessee Williams war so einer, und Pedro Almodóvar.

Werden in Hollywood Frauen nur benachteiligt oder diskriminiert?

Männliche Stars bekommen per Vertrag ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Hauptdarstellerin zugesichert, selbst, wenn ihre Rolle kleiner ausfällt als die der Kollegin. Schauspielerinnen bekommen nicht mal dieselbe Gage wie ihre männlichen Kollegen. Ich finde das sehr sexistisch!

Was bestimmt Ihren Moralkodex? Sind Sie ein spiritueller Mensch?

Ich fühle mich Gott sehr nahe, gehöre aber keiner Religion an oder befolge Rituale. Ich bin katholisch erzogen, doch deswegen akzeptiere ich nicht alles, was man mir dabei mit auf den Weg gab. Ich bin spirituell, ohne religiös zu sein. Jeder muss seinen eigenen spirituellen Weg finden. Was mir viel bedeutet, ist die Spiritualität und Weisheit aus Khalil Gibrans Buch "Der Prophet".

Wie kommt es, dass Ihnen Khalil Gibrans Klassiker so viel bedeutet?

Ich bin halbe Mexikanerin und halbe Libanesin. Meinen arabischen Großvater habe ich heiß und innig geliebt, er starb leider, als ich erst sechs war. Auf seinem Nachttisch lag immer Gibrans Büchlein. Mit 18 entdeckte ich Gibran neu, seitdem denke ich, das ist ein Leitfaden meines Großvaters, wie ich mein Leben führen soll. Den möchte ich auch an meine Tochter weitergeben.

Sie wirken überhaupt sehr glücklich, sind erfolgreich im Job, sind seit elf Jahren verheiratet.

Irgendwie bin ich auf meinem Lebensweg immer wieder richtig abgebogen … Was habe ich für ein Glück gehabt! Ich weiß nicht, ob es mein Instinkt war oder ob ich Hexenkräfte habe. Viele Entscheidungen, die ich treffe, machen aus logischer Hinsicht gar keinen Sinn, nicht mal für mich selbst. Erst im Nachhinein stellt sich alles als richtig heraus.

Auch in der Liebe? Sie haben 2009 den französischen Fashion-Tycoon François-Henri Pinault geheiratet …

Alle Wege, die ich ging, und alle Beziehungen, die ich hatte, führten mich zu der Liebe meines Lebens. Mein Mann ist sehr intelligent und brillant in seinem Job. Er hat viele Facetten, für die ich ihn bewundere. Wir führen ein solides Familienleben und haben viel Spaß. Diese große Liebe schenkte mir meine andere große Liebe, meine Tochter und meine Stiefkinder. Ich weiß nicht, wie ich es angestellt habe, dass meine Entscheidungen sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen.