Von Jan Draeger

Mit 92 Jahren legt er seine Autobiografie vor: Peter Merseburger. Der bekannte Fernsehjournalist eckte oft an, blieb aber seinen Überzeugungen stets treu. Er erlebte Freiheit in den USA und Unfreiheit in der DDR. Davon erzählt er in seinem Erinnerungsbuch "Aufbruch ins Ungewisse" Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit Peter Merseburger über Freiheitsgefühle, unbequemen Journalismus und das schwierige Zusammenwachsen zwischen Ost und West.

Herr Merseburger, als Moderator des Politikmagazins "Panorama" wurden Sie von Loriot parodiert – fühlten Sie sich geschmeichelt oder missverstanden?

Das war eher eine Ehre.

Vermissen Sie sich auf dem Bildschirm?

Überhaupt nicht.

Sie haben jetzt Ihre Erinnerungen veröffentlicht – was gab den Ausschlag, dieses Buch zu schreiben?

Ursprünglich wollte ich keine Autobiografie schreiben. Dann habe ich mir gesagt: Du hast so viel erlebt, gerade, was die Entwicklung Deutschlands von 1945 an betrifft. Viele Menschen haben wichtige Ereignisse in dieser Periode vielleicht schon vergessen. Meine Erinnerungen sehe ich nun als einen Versuch, auf diese Ereignisse aufmerksam zu machen.

Sie waren vier, als Hitler an die Macht kam und wurden am 9. Mai 1945 – einen Tag nach Kriegsende – 17 Jahre alt …

Das Kriegsende war mein großes Geburtstagsgeschenk.

Wie sehr hat Sie Ihre Jugend im Nationalsozialismus geprägt?

Ich bin ja schon mit den Folgen des Ersten Weltkrieges aufgewachsen. Wenn ich als Kind mit meinem Vater durch meine Heimatstadt Zeitz ging, trafen wir oft Amputierte. Ich erinnere mich, dass wir einen geistig verwirrten Menschen dort sahen. Mein Vater erklärte mir: Dieser Mann war in einem Schützenloch verschüttet worden und seither etwas merkwürdig.

Spürten Sie, dass es zu einem neuen Krieg kommen könnte?

Als Pimpfe mussten wir so lächerliche Lieder wie "Die Fahne ist mehr als der Tod" singen. Damals wussten wir nicht genau, was das bedeutete. Aber im Grunde genommen wurde man damit schon auf den nächsten Krieg vorbereitet. Dann ist vor den Toren von Zeitz ein Hydrierwerk errichtet worden, in dem Braunkohle zu Benzin für die Luftwaffe verarbeitet wurde. Plötzlich entstanden Kasernen und Zeitz wurde Garnisonsstadt. Wenn ich zurückdenke, ist der Krieg für mich fast unmerklich immer ein Stück näher gerückt.

Sie sahen als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg andere Menschen sterben – bleiben diese Bilder?

Natürlich bleiben diese Bilder von den Tagesangriffen der amerikanischen Luftwaffe. Zwar trugen manche dieser Bomber den Namen "Liberator", aber für uns waren sie der Feind. Aber prägender waren die Bilder von den halb verhungerten KZ-Häftlingen, die unter SS-Aufsicht die hölzernen Kühltürme des Hydrierwerks reparieren mussten – dieses Elend zu sehen, hat bei mir frühe Zweifel am NS-System verstärkt.

Wann haben Sie zum ersten Mal ein Gefühl für Demokratie bekommen?

Gleich nach 1945. Da fing ich an nachzudenken und die Bilder von den Elendsgestalten, von denen ich sprach, haben zweifellos dazu beigetragen. In Zeitz, wo ich groß geworden bin, gab es einen katholischen Pfarrer namens Clemens Wittelsbach, einen Mann der Zentrums-Partei in der Weimarer Republik, der auf mich starken Einfluss hatte. Er gehörte der CDU an, die versuchte, eine Demokratie in Deutschland aufzubauen. Er gewann mich nach dem Mai 1945 für seine Sache.

Bereits ein Jahr nach dem Krieg haben Sie sich politisch betätigt. Sie machten im Osten Wahlkampf für die CDU. Welche Visionen hatten Sie?

Ich hatte keine Visionen. Ich fand aber die CDU von Jakob Kaiser, einem christlichen Sozialisten, interessant. Ich selbst war nie christlicher Sozialist, aber seine Deutschlandpolitik leuchtete mir ein. Kaiser hat damals gesagt, Deutschland muss eine Synthese zwischen Ost und West werden. Er hat versucht, auf seine Art die Einheit Deutschlands zu erreichen. Das ist ihm nicht gelungen.

Warum gingen Sie dann in den Westen?

In Halle wurde ich Zeuge der Gleichschaltung der CDU, die mit der Absetzung Jakob Kaisers durch die Sowjets Ende 1947 begann. Dazu kam: Ich wollte Journalist werden, aber einer in einem Land mit Meinungsfreiheit und ohne Zensur. Der Professor, der über Zeitungswissenschaft las, war Rudolf Agricola*. Er pendelte zwischen Heidelberg und Halle, war aber überzeugter Kommunist. Was er über Meinungsfreiheit zu sagen hatte, konnte für mich nicht relevant sein. So brach ich einige Wochen vor Ostern 1948 das Studium in Halle ab und wechselte nach Marburg.

Den Mauerbau erlebten Sie 1961 als Leiter des Berliner Büros des "Spiegel". In Ihrem Buch schildern Sie die Proteste, zu denen im Westteil der Stadt 300.000 Menschen zusammenkamen.

Willy Brandt war damals Regierender Bürgermeister. Seine große Kunst war, dass er es verstand, auf der einen Seite den Zorn der West-Berliner vor dem Mauerbau auszudrücken und auf der anderen Seite, sie vor dem Sturm auf diese Mauer abzuhalten. In Berlin kam es in dieser Zeit zu gefährlichen Situationen. Ich erinnere mich an Feuergefechte zwischen West-Berliner Polizisten und Ost-Berliner Grenzpolizisten, wenn ein Flüchtling über den Fluss den Westen erreichen wollte. Manche haben damals gedacht, dass jetzt ein Krieg beginnen könnte.

Welche Politiker haben Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt?

Zunächst Kurt Schumacher mit seiner absoluten Absage an alles Totalitäre. Willy Brandt beeindruckte mich mit seinem Kampf um die Freiheit West-Berlins und mit seiner Ostpolitik: Die Deutschen sollten trotz Mauer wieder zueinander kommen können. Erschöpft von seinem langen Ringen um die Ostpolitik folgte ihm Helmut Schmidt als kompetenter Kanzler. Nicht zu vergessen Helmut Kohl, mit seiner erfolgreichen Einheitspolitik 1989 und 1990.

1982 sind Sie als Korrespondent für die ARD von Washington nach Ost-Berlin gewechselt. Welche Schwierigkeiten hatte ein Journalist aus dem Westen bei seiner Arbeit in der DDR?

In Washington hatte man als Korrespondent damals noch freien Zutritt zum Weißen Haus. Manchmal erschien sogar der Präsident persönlich und erklärte, warum etwas getan wurde. Diese Freiheit fand ich in der DDR nicht wieder. Stattdessen kam ich in ein geschlossenes System, in dem es unmöglich war, mit einem Mann der Nomenklatura ein Hintergrundgespräch zu führen. Alles was wichtig war, wurde über die DDR-Nachrichtenagentur ADN gemeldet. Und hatte zuvor die Zensur des Politbüros passiert.

Von 1967 bis 1975 haben Sie das Politikmagazin "Panorama" geleitet. Mit kritischen Beiträgen, etwa über Franz Josef Strauß, eckten Sie an, die CDU forderte öfter Ihre Abberufung ...

Wir waren ein gutes Team in der Redaktion, hielten zusammen und achteten sehr darauf, Fehler zu vermeiden. Damals gab es ja schon Proporz in den Sendern. Unser Programmdirektor war ein CDU-Mann, er nahm die Beiträge in der Nacht vor der Sendung ab. Mit ihm gab es immer lange Diskurse. Seine Einwände waren aber für uns insofern hilfreich, als wir Fehler vermeiden konnten.

Wo kam Ihre Unerschrockenheit her?

Aus Überzeugung, dass wir das Richtige machen. Und auch aus der Überzeugung, dass sich die Bundesrepublik noch nicht vom obrigkeitsstaatlichen Denken gelöst hatte. Da stand uns das Wort Willy Brandts "Mehr Demokratie wagen" näher.

Fehlt der unbequeme Journalismus heute im Fernsehen?

Die aktuellen Berichte sind mir oft zu kurzatmig und mainstreamig. Wir konnten damals noch ein strittiges Thema manchmal 60 Minuten lang mit vielen verschiedenen Meinungen präsentieren. Das hat auch aufklärerisch gewirkt ...

* Neben dem Liberalen Theodor Heuss und dem Sozialdemokraten Hermann Knorr gehörte Agricola 1945 zu den Gründungsherausgebern der Rhein-Neckar-Zeitung. 1948 hatte ihm die US-Militärregierung die Lizenz wieder entzogen. Agricola wechselte daraufhin an die Universität in Halle. (Anm. d. Red.)