Name: Uwe Globisch

Geboren am 2. Oktober 1975 in Schwalmstadt, aufgewachsen in Treysa (Nordhessen)

Ausbildung: Studium der katholischen Theologie mit Schwerpunkt Pastoraltheologie von 1996 bis 2001 in Würzburg. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit dem Thema: "Die Radiopredigt", danach verschiedene Stationen in kirchennahen

