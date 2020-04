Von Jan Draeger

Zugegeben: Nach Lachen dürfte uns in der Corona-Krise kaum zumute sein. Oder etwa doch? Vielleicht kann diese Zeit ja auch mit ein bisschen Humor bewältigt werden, wer weiß? Deshalb hat unser Autor einem Experten auf diesem Gebiet ein paar Fragen gestellt: dem Kabarettisten Mathias Richling.

Herr Richling, was brachte Sie zuletzt zum Lachen?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich führe doch nicht Buch über mein Lachen. Da würde ich den ganzen Tag nur aufschreiben. Lachen ist eine spontane Angelegenheit und hat mit Statistik nichts zu tun. Oder ist die nächste Frage, in welchem prozentualen Anteil mein Lachen von gestern zum Lachen von vorletzter Woche steht?

Name: Mathias Richling Geboren: 24. März 1953 in Waiblingen Kabarett:Richling stand schon während seines Studiums der Geschichte und Literaturwissenschaft als Kabarettist auf der Bühne. Bundesweite Bekanntheit erlangte er durch die von 1989 bis 1990 im ersten Programm der ARD jeweils nach den Tagesthemen ausgestrahlte fünfminütige Satiresendung "Jetzt schlägt's Richling". 1996 präsentierte Richling erstmals die vom SWR produzierte Sendung "Zwerch trifft Fell", die sich heute "Die Mathias Richling Show" nennt. Er gehörte von 2003 bis 2008 zur Stammbesetzung der von Dieter Hildebrandt begründeten ARD-Sendung "Scheibenwischer" und führte von 2009 bis 2010 durch die Nachfolgesendung "Satire Gipfel". Auszeichnungen:Mathias Richling erhielt zahlreiche Preise, darunter der baden-württembergische Kleinkunst-Ehrenpreis.

Und wo verging selbst Ihnen das Lachen?

Na bitte!

Kann man die Corona-Krise mit Humor bewältigen?

Ausschließlich.

Geben Sie uns praktische Lebenshilfe: Lachen ist gesund, heißt es. Wie kann man jetzt fröhlich sein?

Geben Sie mir Platz für eine Doktorarbeit und ich beantworte Ihnen diese Frage.

Wie hat sich Ihr Tagesablauf seit Corona geändert?

Gar nicht. Abgesehen natürlich davon, dass auch meine Vorstellungen, wie die aller Kollegen, entfallen. Was, wie bei allen — national und international — bekanntlich zu enormen wirtschaftlichen Konsequenzen führt. Was meinen Tagesablauf betrifft, bin ich in der glücklichen Lage, zu dem kleinen Anteil der Bevölkerung zu gehören, der froh ist, wenn er — wie ich zum Schreiben — die Tür hinter sich zumachen kann. Das heißt, wenn ich mein Programm oder meine "Mathias-Richling-Show" für den SWR schreibe, kenne ich ohnedies nur "social distance". Es sei denn, ich muss die Szenen dann einstudieren mit meinem Regisseur Günter Verdin. Die Krise gibt mir jetzt die Möglichkeit, sogar ihn nicht wahrzunehmen, wenn mir was nicht gefällt an seinen Anweisungen.

Tragen Sie Mundschutz beim Einkaufen?

Nur, wenn ich regierungsamtlich dazu gezwungen werde. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich für Kassiererinnen und Tankwarte und alle, die mit Kundschaft im Weitesten in Kontakt kommen, dankbar bin für die Plexiglasscheiben, die zu ihrem Schutz angebracht werden. Und die sie sich wohl schon vor Jahren und Jahrzehnten gewünscht hätten. Denn wie viele Grippen, Erkältungen und Infekte habe selbst ich mir schon geholt, weil die Menschen keinerlei Distanz kennen und nach der Vorstellung gutmeinend zu einem kommen und sich mit viel Lob über einen beugen, während sie sich prustend aushusten. Insofern bin ich eigentlich ein großer Freund von Mundschutz. Wenn ich nur darunter nicht so ersticken würde.

Was vermissen Sie zurzeit?

Ich vermisse das, was alle vermissen. Aber davon nur das Wenigste.

Publikum ist momentan nicht erlaubt. Vielleicht demnächst mit Mundschutz. Wäre das für Sie eine Alternative?

Das Publikum im Saal ist ja meistens weit genug entfernt. Also viral gibt es für mich wenig Gefahr. Aber ein Mundschutz könnte durchaus die Stimmung heben. Man traut sich eher zu lachen und aus sich herauszugehen, wenn man sich nicht beobachtet fühlt und das Gesicht durch Mundschutz verbergen kann.

Wie schwierig ist es, im leeren Studio zu moderieren?

Was soll daran schwierig sein? Ein Nachrichtensprecher macht das den ganzen Tag. Was die Aufzeichnung einer kabarettistischen Fernsehsendung angeht, hat es durchaus Vorzüge, wenn sie ohne Publikum stattfindet. Wenn man ehrlich ist, stört Publikum im Studio immer den Kontakt zwischen dem Fernseh-Zuschauer und mir. Ich sage etwas. Dann wird im Studio krakeelt und der Fernseh-Zuschauer versteht es nicht. Oder er hört einen Moment nicht zu. Dann ist es halt weg. Aber klatscht das Studiopublikum auf das, was ich sage, merkt der Fernseh-Zuschauer erst, dass er etwas nicht gemerkt hat. Und ärgert sich saumäßig. Also Sie sehen, Publikum kann auch stören.

Es heißt ja: Abstand halten. Da sind Sie mit Ihrer Show gut aufgestellt: Sie spielen Ihre Gäste selber. Könnte das zum Modell für andere Sendungen in Corona-Zeiten werden?

Auf jeden Fall. Ich habe bei Lanz oder Maischberger oftmals das Gefühl, sie stellen die nächste Frage bereits, bevor der Gast die Antwort auf die vorherige Frage noch gar nicht begonnen hat. Für diese Formate habe ich schon längst vorgeschlagen, nur Fragen zu stellen. Und die Gäste vielleicht noch als Statisten daneben sitzen zu lassen.

Regierung und Volk sind in der Krise zusammengerückt— hört jetzt der Spaß auf, wenn die Große Koalition durch den Kakao gezogen wird?

Nein, wieso das denn? Und sollten Sie da was vermissen, dann warten Sie mal darauf, wenn die Krise zu Ende ist. Da wird alles Vorherige Kinderspiel sein. So viel Kakao gibt es weltweit gar nicht.

Darf man sich über Wissenschaftler lustig machen?

Ganz gewiss. Vor allem, wenn Wissenschaftler glauben, es gibt nur ihre Wissenschaft. Und vor allem, wenn sie glauben, sie haben bereits mehr Prominenz und Kompetenz als die Bundeskanzlerin. Und besonders, wenn sie glauben, man kann künftig die Regierungsgeschäfte ihnen überlassen. Da die Regierung sowieso dauernd nur bei ihnen nachfragt, können sie es auch gleich selbst machen.

Sind Ihnen die Gesichter der Politiker und Wissenschaftler nicht zu ernst? Würden Sie sich da manchmal ein kleines Lächeln wünschen?

Die Art der Fragestellung zeigt mir, dass Sie selbst der Ansicht sind, dass sie zu ernst sind. Nicht, dass sie nicht ernst sein sollen. Aber in dieser wochenlangen oder monatelangen Krise ist es für viele aufgrund ihres Arbeitsplatzverlustes, ihrer sozialen Einschränkungen, ihrer teils schrecklichen wirtschaftlichen Situation um so unerträglicher, wenn ihnen nicht auch Hoffnung gegeben wird. Das liegt manchmal nur in der Wortwahl. Man darf zugeben, dass die Bundeskanzlerin das ganz gut hinbekommt. Wenn es nicht mit dem nächsten Statement eines Herrn Wieler vom Robert Koch-Institut zunichte gemacht würde. Wenn der, mal eben nebenbei, bemerkt, das alles könne noch zwei Jahre so dauern. Das erträgt der Mensch nicht.

Die Opposition findet kaum statt. Fehlt Ihnen da was?

Ich opponiere ja.

Gibt es momentan Tabus?

Gebrechen oder Katastrophen. Wohl aber ist witzfähig, wie man mit Gebrechen oder Katastrophen umgeht.

Wo ist das Fernsehen näher am Virus: in apokalyptischen Endzeitdramen auf Netflix, in den Talkshows im öffentlich-rechtlichen Programm oder ganz woanders?

Mit dieser Analyse bin ich noch nicht durch. Ich kann mir aber vorstellen, dass es keinen nennenswerten Unterschied gibt.

Viele Menschen sitzen jetzt zu Hause isoliert — haben Sie einen Ratschlag, was man gegen die Langeweile tun kann?

Langweilen Sie sich! Schauen Sie aus dem Fenster. Vielleicht — wenn Sie nicht am Stadtpark wohnen — entdecken Sie irgendwo einen Baum. Vielleicht merken Sie plötzlich, dass Kinderschreie auch Musik sind und Leben vermitteln. Hören Sie hinaus in den Tag oder in die Nacht. Mehr ist im Leben nicht drin. Schlafen Sie, schimpfen Sie nicht mit Ihren Kindern. Schlagen Sie nicht Ihre Frau. Die Frauenhäuser sind überfüllt. Üben Sie das normale Leben ohne Ansprüche. So schnell werden Sie hoffentlich nicht wieder Gelegenheit dazu haben.

Werden die Menschen nach der Corona-Krise über die gleichen Dinge lachen wie vorher?

Nein.

Wird die Corona-Krise in der Kabarett-Szene etwas verändern?

Kabarett verändert sich dauernd. Dafür brauchen wir keine Krise.

Wenn alles wieder geöffnet ist — wo gehen Sie als erstes hin?

In eine meiner Vorstellungen. Als Zuschauer.

Und jetzt zum Schluss: Können Sie uns einmal zum Lachen bringen!

Warum denn immer ich? Bringen Sie mich doch mal zum Lachen.