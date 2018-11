Max Giesinger verbrachte die vergangenen zwei Jahre mehr in TV-Shows, auf Konzertbühnen und der Autobahn als zuhause. Auf seinem neuen Album „Die Reise“ singt er davon, was dabei auf der Strecke blieb. Im Auto irgendwo zwischen Fürth und Weimar spricht der 30-Jährige mit RNZett-Autor Simon Michaelis darüber, dass er in seinem Leben vielleicht niemals ankommen wird.

Ihr neues Album heißt „Die Reise“. Wo waren Sie denn zum letzten Mal im Urlaub?

Max Giesinger: Ich war diesen Sommer sechs Wochen in Thailand, wollte mal für mich checken, ob ich eigentlich noch alleine sein kann.

Und?

Das war definitiv zu lang, ich habe mich ziemlich schnell einsam gefühlt, meine Leute vermisst. Wir haben 2017 gut 180 Shows gespielt und waren bestimmt 250 Tage unterwegs, ich war mehr auf irgendwelchen Bühnen als zuhause. Das war eine etwas zu krasse Vollbremsung - von nur auf der Straße zu nur am Strand rumhängen und nichts tun. Ich stand schon nach vier Tagen auf einer offenen Bühne in einer kleinen Bar und habe gesungen und auf meiner kleinen Reisegitarre gespielt.

Für ein Privatleben bleibt bei 250 Tagen im Jahr auf Achse kaum Zeit, oder?

Ja, 2017 hat mir das schon gefehlt. Wenn ich mir dann mal meinen WhatsApp-Verlauf durchschaute und mir auffiel, dass ich den Freunden außerhalb des Musikkreises schon echt lange nicht mehr geantwortet habe oder ewig nicht mehr Zuhause war … (Pause) Die Leute sind mir wichtig, aber wenn ich in dieser Musikblase stecke, denke ich selten an andere Dinge. Das ist eine ganz eigene Welt.

Sie haben auch wieder einige Songs in Mannheim geschrieben, wo sie mehrere Jahre lebten.

Genau, ein großer Teil der Songs der Platte entstand in Mannheim, zusammen mit Jens Schneider und Julian Schwitzler. Ich habe hier noch einige Musikerfreunde, mit denen ich engen Kontakt habe. Jens lebt ja schon lange in Mannheim und hat das komplette letzte Album und die Hälfte von "Die Reise" produziert.

Inzwischen leben Sie in Hamburg. Woran denken Sie, wenn Sie von zuhause sprechen?

Also meine Heimat ist ganz klar Karlsruhe, genauer gesagt Busenbach. Da habe ich meine Wurzeln, habe 23 Jahre meines Lebens verbracht. Mein Herz schlägt immer noch für das Badener Ländle. Der Begriff Zuhause ist für mich dagegen sehr dehnbar und war lange sehr schwierig zu definieren, weil ich nur noch "on the road" war. Dieses Zuhause ist für mich immer so eine Wohlfühl-Area, die man mit den richtigen Leuten überall haben kann.

Sie singen "Stillstand als der größte Feind" - was passiert, wenn Sie doch mal nichts zu tun haben?

Ich bin schlecht im Nichtstun, ich muss immer irgendwas machen. Stille kann ich nur schwer zulassen. In den letzten Monaten habe ich gelernt, das besser hinzubekommen, aber wenn ich mal einen freien Abend habe, will ich eben irgendwas tun, aktiv sein, Musik machen. Ich bin von meinem Naturell her ein sehr getriebener Typ.

Und wie kommen Sie runter?

Bei dem Leben, das ich führe - gefühlt ständig mit 200 auf der Autobahn - fällt es mir schwer, überhaupt runterzukommen. Ich habe jetzt angefangen zu meditieren. Das ist ein Weg, wieder zu mir selbst zu finden, Körper und Geist werden eins. Das hört sich jetzt total spirituell an, aber ich glaube, das fehlt vielen in unserer heutigen Zeit des zu krassen Handygebrauchs. Im Moment der Langeweile greifst Du immer wieder zum Handy, das Gehirn hat es verlernt, zur Ruhe zu kommen.

Wie cool waren Sie denn mit der Kritik von Jan Böhmermann, der Ihnen in seiner Sendung "Heile-Welt-Getue", "Industriemusik" und "belanglose Texte" vorwarf?

Erst mal habe ich darüber gelacht, ich habe ja doch ein bisschen Humor. Was mich eher getroffen hat, waren die Kommentare dazu. Leute, die mir unterstellen, ich würde alle meine Songs schreiben lassen, hätte damit nichts zu tun. Das ist schlichtweg falsch, ich saß mit Jens (Schneider, Anm. d. Red.) hunderte Stunden im Studio. Okay, ich habe "80 Millionen" zu viert geschrieben und das in einem Interview halt ungünstig verpackt, aber wenn Du zwei Jahre unterwegs bist und über 100 Stunden lang Interviews gibst, passiert das halt mal. So ein Shitstorm ist erst mal nicht besonders lustig, vor allem, wenn Du so viel Unwahres liest.

Die Kommentare haben Sie mehr gestört als die eigentliche Kritik hinter Böhmermanns Beitrag?

Ja, dass mir die Glaubwürdigkeit abgesprochen wurde. Ich bin ein fähiger Songwriter, bin in jede Melodie und jeden Text total involviert. Das ist so, als würdest Du in der Bundesliga immer super spielen, einmal passiert Dir ein Foul, und sofort sagen alle: Klar, der hat doch immer scheiße gespielt. Mit einem Schlag wird Dir alles aberkannt. Das ist in Deutschland irgendwie vorherrschend und das finde ich schwierig. Die Leute lieben es, auf andere einzudreschen, bis gefühlt nichts mehr von ihnen übrig ist. Die Sozialen Medien sind so voller Hass. Mir hat noch nie jemand ins Gesicht gesagt: "Deine Musik ist scheiße." Das trauen sich diese Leute nicht. Leider ist es so, dass 100 Kommentare positiv sind, aber Du Dir über den einen negativen den Kopf zerbrichst.