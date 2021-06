Von Stephan Rüth

1993 wurde die Grungerocksängerin Liz Phair mit ihrem ironischen und feministischen Debütalbum "Exile In Guyville" zur Ikone und zur Vorreiterin von kommerziell noch erfolgreicheren Künstlerinnen wie Alanis Morissette. Nach weiteren erstklassigen Alben widmete sich Phair vor allem der Erziehung ihres Sohnes. Jetzt mit 54 Jahren legt sie wieder los. Auf "Soberish" verblüfft und überzeugt Liz Phair mit einem poppigeren Sound. Die Songtexte freilich sind so lustig und bissig wie eh und je.

Liz, "There’s so many ways to fuck up a life. I tried to be original" singst Du im Lied "Good Side". Was ist Dein Zwischenstand nach 54 Jahren – hast Du Dein Leben auf die Reihe bekommen oder es eher auf unkonventionelle Weise vergeigt?

Liz Phair: Tja, dieser Satz ist so etwas wie das Thesenpapier am Anfang der Masterarbeit. So ein "Hallo, das erwartet dich auf dieser Platte". Bei der Antwort schwanke ich hin und her. An manchen Tagen habe ich nach meinem eigenen Empfinden ein wirklich gutes Leben, an anderen paddele ich immer noch stromaufwärts und muss mich vor entgegenkommenden Baumstämmen ducken. Es gab und gibt Kämpfe in meinem Leben. Ich denke auch nicht, dass ich es in irgendeiner Form geschafft habe. Von außen wird zuweilen anders auf mich geblickt als von innen.

Du giltst vielen als "Riot Grrrl", das Anfang der 90er mit herbem Grungerock und klaren feministischen Ansagen das Klima für Mädchen und Frauen in aller Welt geändert hat. Dein Debütalbum "Exile In Guyville" ist ein Klassiker.

Die "Riot Grrrls" sind eine Bewegung, die ich eher mit Seattle und Portland assoziiere, zum Beispiel mit Bands wie Bikini Kill oder L7. Ich komme ja aus Chicago, und ich kam zum Musikmachen durch ein landesweites Netzwerk von Fanzines, das uns wütende, junge, vorlaute Frauen zusammenbrachte, indem wir Kassetten austauschten oder uns gegenseitig zu Auftritten verhalfen. Rückblickend hatte ich nicht viel Ahnung, aber jede Menge Chuzpe und Spaß auf der Bühne. Und wir waren stolz, dass wir uns nicht fühlten wie eine weibliche Version von etwas Männlichem, sondern wie etwas ganz Eigenes.

Du hast zehn Jahre kein Album gemacht und Dich für "Soberish" wieder mit dem "Guyville"-Produzenten Brad Wood zusammengetan. Gibt es eigentlich einen Grund, warum Du so lange keine Musik gemacht hast?

Ich wollte mir die Zeit nehmen, um meinen Sohn zu einem anständigen Menschen zu erziehen. Ich denke, dieses Ziel habe ich erreicht.

Wie anständig warst Du selbst als Teenager?

Ich war viel rebellischer als er, wilder. Ich habe mich mit 15, 16 ständig aus dem Haus geschlichen, ging auf Partys, bekam andauernd Ärger. Im Song "Sheridan Road" auf dem neuen Album erzähle ich aus dieser Zeit. Tagsüber war ich die behütete Vorzeigetochter aus relativ gut situiertem Haus direkt am Lake Michigan, die stets gute Noten schrieb. Nachts war ich die Göre, die sich mit falschen Ausweisen in Clubs und Bars herumtrieb. Die Rebellion meines Sohnes war eine andere. Sie bestand darin, seine eigene Stimme zu etablieren, unabhängig von mir. Das ist ihm gelungen. Jetzt ist er fast 25, mit dem College fertig, lebt gerade wieder bei mir daheim und ist ein sehr hilfsbereiter und netter junger Mann. So jemanden wie ihn hätte ich mir damals als Freund gewünscht.

Und stattdessen hast Du was bekommen?

Arschgeigen (lacht). Solche Laberfritzen, die glaubten, mir die Welt erklären zu müssen. Ich fing damals an, eigene Songs aufzunehmen, und diese Typen, einer nach dem anderen, belehrten mich, wie gute Musik zu klingen und wen ich cool zu finden habe. Nach dem vierten Boyfriend war ich es leid, und ich beschloss, mein "Guyville"-Album zu machen und die Geschicke selbst in die Hand zu nehmen.

Ist Deine gesamte Karriere also irgendwie eine Folge Deines Frusts mit den Männern?

Ich glaube, eine Portion Trotz, eine geballte Ladung "Euch zeige ich es jetzt" schwingt schon mit. Denn eigentlich wollte ich Maskenbildnerin werden. Ich hatte ein Praktikum bei einer damals sehr berühmten Visagistin gemacht, und das lief gut. Ich war dabei, meinen Traum zu leben. Doch ich spielte auch gerne Gitarre und schrieb meine eigenen Lieder. So wechselte ich schließlich, angetrieben von meinem Trotz und meinem störrischen Geist, den Pfad.

Sind Deine enttäuschenden Liebeserfahrungen in jungen Jahren der Grund dafür, dass Du Feministin geworden bist?

Nein. Diese Ehre gebührt den Knaben beim besten Willen nicht (lacht). Das hat vielmehr meine Mutter zu verantworte – eine vollkommen furchtlose und kämpferische Person, die sehr gebildet ist und nie einen Zweifel daran aufkommen ließ, dass Frauen alles machen, alles werden können. Vor 30, 40 Jahren war das noch eine exotische Haltung. Mittlerweile sehe ich gerade in der Musik unglaublich kompetente, unabhängige, sehr diverse und schlicht großartige junge Frauen. Wir brauchen heute keine Männer mehr im Rücken. Ich bin immer wieder begeistert, wie kompetent und klar in ihren Visionen und Haltungen diese Künstlerinnen sind. Die sind 20 und perfekt. Aber auf eine coole Art.

Du selbst machst auf "Soberish" keinen Grunge mehr, sondern sehr originelle Popmusik, die ein bisschen an Madonna in ihrer "Ray Of Light"-Phase erinnert.

Großartig! Madonna war immer meine Heldin. Brad Wood und ich benutzen dasselbe Alphabet wie früher, also viele der alten Geräte, aber wir erfanden eine neue musikalische Sprache. Die Basis ist der Sound von "Exile In Guyville", aber kernsaniert, mit tiefer gehängten Decken, neuen Leitungen und einem frischen Anstrich. Der Spaß, den wir hatten, war ein wirklich riesengroßer. Ich hatte in den Jahren zuvor ja ein bisschen Musik fürs Fernsehen gemacht und kam ins Studio mit so einer, sagen wir mal, cineastischen Klangfarben-Ästhetik. Was den Sound von "Soberish" angeht, waren wir beide definitiv sehr, sehr offen.