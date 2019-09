Von Katharina Dockhorn

Nora Fingscheidts Filmdrama "Systemsprenger" war bereits vor seiner Fertigstellung preisgekrönt. In ihrem Spielfilmdebüt thematisiert die junge Hamburger Regisseurin den Leidensweg des neunjährigen Mädchens Bernadette, genannt "Benni" (Helena Zengel), zwischen wechselnden Pflegefamilien und Anti-Aggressions-Trainings sowie das Versagen des staatlichen deutschen Jugendhilfesystems. Wir sprachen mit Nora Fingscheidt über den Film, der ab sofort in den Kinos zu sehen ist.

Wie sind Sie auf die Probleme der SystemsprengerInnen gestoßen?

Ich war selbst ein wildes Kind und weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ausrastet. Solche Mädchen habe ich im Kino vermisst. Mädchen sind auf der Leinwand meist niedlich, selten angsteinflößend. Vielleicht träumte ich deshalb schon als Teenager von einem Film über ein richtig wütendes Mädchen, das in seiner Rebellion gegen die Regeln der Erwachsenenwelt nicht ganz so nett ist wie Pippi Langstrumpf. Die ihre Wut nicht im Griff hat und ständig gegen Wände läuft. Denn unsere Gesellschaft hat keinen adäquaten Umgang mit diesem zutiefst menschlichen Gefühl gefunden. Wir lernen früh, unsere Wut zu unterdrücken. Doch irgendwann muss sie raus. Wir brauchen einen anderen Umgang mit unseren Gefühlen, nicht noch mehr angestaute Wut.

Warum aber gerade der Extremfall, dass offensichtlich alle Erwachsenen überfordert sind?

Ich habe den Begriff "Systemsprenger" das erste Mal während meines Porträts über ein Heim für wohnungslose Frauen für die Caritas in Stuttgart gehört. Dort zog an seinem 14. Geburtstag ein Mädchen ein, das als Systemsprengerin eingestuft war. Dieses Schicksal schockierte mich total.

Wie haben Sie Ihre Hauptdarstellerin gefunden?

Zunächst hatte ich die Illusion, ich könne mit einer echten Systemsprengerin drehen. Die Verantwortung hätte mich aber überfordert. Unsere Kindercasterin stellte mir dann eine Gruppe von zehn Mädchen für Probeaufnahmen zusammen. Unter ihnen war Helena. Sie konnte nicht nur das aufmüpfige, nervende Mädchen spielen, sie spürte hinter den Ausbrüchen die Verzweiflung von Benni. Trotzdem dachte ich, es kann doch nicht so einfach sein, meine Benni zu finden, und habe mir weitere 150 Mädchen angesehen.

Sie haben zuvor lange Dokumentarfilme gedreht, legen Sie daher Wert auf die dokumentarische Handschrift?

Ich komme vom Spielfilm, habe in Ludwigsburg szenische Regie studiert und dort das erste Mal dokumentarisch gearbeitet. Ursprünglich sollte "Systemsprenger" mein Abschlussfilm werden. Als er nicht rechtzeitig finanziert werden konnte, fehlte mir ein Stoff für einen Spielfilm. Daher bin ich auf einen Dokumentarfilm über ein anderes Thema ausgewichen. Ich würde mir einen Dokumentarfilm über Systemsprenger ansehen, ihn aber nicht drehen. Regisseure kommen ihren Protagonisten während des Drehs sehr nahe und müssen dann wieder Abstand gewinnen. Diese Erfahrung wollte ich den betroffenen Kindern nicht zumuten.

Weil die Kinder oft von Bezugsperson zu Bezugsperson gestoßen werden?

Systemsprenger heißt, dass das System für dieses Kind keinen Platz findet. Das betrifft drei bis fünf Prozent der Kinder, die von der Jugendhilfe untergebracht sind. Die Figur Benni basiert auf 20 bis 30 betroffenen Kindern. Darunter einem Jungen, der mit elf Jahren in 52 Heimen war. Er konnte nirgendwo ankommen, das verursachte immense Verletzungen seiner Seele. Wobei jede Einrichtung einen gewichtigen Grund hatte, ihn wegzuschicken. Zum Beispiel, wenn die Sicherheit der anderen Kinder nicht gewährleistet werden konnte. Oft bleibt dann nur die Kinderpsychiatrie. Für diese Systemsprenger fehlen Einrichtungen, die einen anderen Rahmen bieten. Viele Kinder müssen aus ihrer Umgebung herausgeholt werden. Doch solche Betreuungsmodelle sind teuer und werden zurückgefahren.

Welche Rolle spielen Medikamente?

Es ist üblich, die Kinder mit Psychopharmaka zu behandeln. Zum Beispiel mit impulshemmenden Medikamenten, die eigentlich für erwachsene Schizophrenie-Patienten gedacht sind. Bei den meisten Medikamenten sind die langfristigen Wirkungen nicht bekannt, da Langzeitstudien noch fehlen.

Systemsprenger gelten oft als besonders kreativ, warum fällt dies bei Ihnen unter den Tisch?

Die meisten Kinder sind ja wahnsinnig kreativ, um Erwachsene auszutricksen und Auswege zu finden. Das ist Benni auch. Wir haben auch einige Szenen gedreht, in denen Benni intensiv malt. Aber sie haben nicht in den Film gepasst. Ein weiterer Ausbau dieses Strangs hätte den Film längenmäßig gesprengt. Andere Begleiterscheinungen wie den sexuellen Missbrauch, den viele Kinder erfahren, habe ich auch bewusst ausgespart. Damit hätte ich ein Riesenfass aufgemacht, die Diskussionen hätten das eigentliche Thema überlagert.

Ist es nicht letztlich auch ein Film über das Versagen eines Systems, das Benni nicht konsequent vor ihrer Mutter schützt, die sie wegstößt?

Es ist schwierig, die richtige Balance zu finden. Zur Ruhigstellung der betroffenen Kinder in Psychiatrien wie in den 1970ern will keiner zurück. Heute versuchen die Sozialarbeiter, die Eltern einzubinden. Oft sind Eltern massiv überfordert. Ihr Verhalten ist eher schädlich für die Kinder. Trotzdem lieben sie - wie Bennis Mutter - ihre Kinder. Sie ist eine extrem schwache Persönlichkeit. Dass sie keine eigene Haltung hat, wirkt sich tragisch auf die Tochter aus. Andererseits wollte ich nie, dass sich der Gedanke einschleicht: "Reiß dich zusammen und habe Geduld, dann klappt es schon." Benni musste daher ein extrem aggressives Verhalten zeigen.

Hat sich Ihre Haltung gegenüber den Mitarbeitern der sozialen Einrichtungen während der Recherche verändert?

Vor Recherchebeginn war ich überzeugt, dass das System versagt. Das hat sich geändert. Die Menschen sind mit hoher Motivation in diesen Beruf gestartet. In den Institutionen sind sie oft mit katastrophalen Arbeitsbedingungen und Personalmangel konfrontiert. Die Bezahlung ist schlecht, dazu kommt die geringe gesellschaftliche Achtung. Ich würde mir daher wünschen, dass der Film Menschen in sozialen Berufen ins Rampenlicht rückt, denen wir unsere Kinder spätestens im Kindergarten anvertrauen. Ihr Engagement prägt die Kinder fürs ganze Leben.

Haben Sie sich selbst die Frage gestellt, wie Sie mit einem systemsprengenden Kind umgehen würden?

Natürlich musste ich mich der Frage stellen. Mein achtjähriger Sohn hat die Ruhe seines Vaters geerbt. Trotzdem habe ich etwas aus dem Film für mich mitgenommen. Weil ich durch meinen Beruf oft von meinem Kind über einen längeren Zeitraum getrennt bin, fühlte ich mich schlecht. Heute sehe ich das entspannter. Beim Papa und den Großeltern ist er in guten Händen. Es ist immer jemand bei ihm, der ihn von Herzen liebt. Und wenn ich dann zuhause bin, bin ich ganz für ihn da.