Olaf Neumann spricht mit Frontmann Norbert Rier, 61, über ein Leben ohne Stress, den Tod, Klimawandel und Tattoos.

Auf dem neuen Album geht es um die Heimat und die Liebe, weil für Sie beides als Einheit und gleichberechtigt zusammensteht. Was haben Sie in der Zeit des Lockdowns gefühlt und beobachtet?

Norbert Rier: Man hatte im Lockdown viel Zeit zu beobachten. Gerade in der Zeit ist mir bewusst geworden, wie schön die Heimat ist. Wichtig ist, dass man ein Zuhause hat. Wir wollten auf der Platte nicht extrem auf Corona eingehen, weil man das schon gar nicht mehr hören kann. Wir haben versucht, neutral zu bleiben.

Würden Sie gern in einen Dornröschenschlaf fallen und erst nach der Pandemie wieder aufwachen?

Auf der einen Seite schon, auf der anderen war es am Anfang für alle recht interessant, einmal runterzufahren. Ich habe selbst gesehen, wie gemütlich das sein kann. Ich bin jetzt seit 41 Jahren bei den Spatzen und war noch nie so lange an einem Stück zu Hause. Das war für mich eine Umstellung, aber es war schön, nicht immer auf die Uhr blicken zu müssen. Stress und Hektik sind weggefallen. Mittlerweile kann ich es aber kaum erwarten, dass es wieder losgeht.

Sie sind im ersten Lockdown 60 geworden. Wie haben Sie gefeiert?

Ich hätte einiges vorgehabt und war dabei, eine große Feier zu organisieren. Aber wir haben meinen Geburtstag dann zu Hause im Kreise der Familie gefeiert. Ich habe an dem Tag viele Telefonate bekommen und meine Kinder haben Videobotschaften organisiert. Das hat schon gepasst. Ich wollte gern an meinem 61. Geburtstag feiern, aber heuer war das gleiche. Jetzt konzentriere ich mich halt auf den 70..

In dem Eröffnungslied "Heut ist nicht jeder Tag" geht es um den Tod. Warum beginnt Ihr Album mit so einem traurigen Thema?

Oh, traurig sollte es jetzt nicht sein. Man muss dem Leben schon ins Gesicht schauen. Das sind Themen, die man nicht verdrängen kann. Sie beschäftigen und berühren jeden. Man sollte da nicht alles beschönigen.

In "Die Kraft der Träume" heißt es: Die Welt ist voller Gefahren, wo bisher keine waren. Wie bewältigen die Südtiroler die Coronakrise?

Südtirol ist ein Urlaubsgebiet. Da warten alle darauf, dass es wieder losgeht. Im letzten Winter lag viel Schnee und alles hätte gepasst, aber die Skilifte mussten stillstehen. Lediglich Sportgruppen mit speziellen Genehmigungen konnten unter großen Auflagen trainieren. Das hat einem sehr weh getan und man musste lernen, mit den Einschränkungen umzugehen.

Sie besingen die Liebe zu Ihrer Heimat. Was genau lässt Sie stolz in Ihr Land hineinschauen?

Dass hier noch sehr viel das Traditionelle gefeiert wird. Vor allem die wunderschöne Landschaft und die gute Luft. In Städten hingegen herrscht viel Hektik. Besonders freut mich, dass immer mehr junge Leute genießen, in den Bergen zu wandern und auf die Hütten zu gehen.

Hängt das gute Leben davon ab, wie vertraut meine Umgebung ist?

Es ist ganz wichtig, dass die Heimat einem sehr vertraut ist und man sich da wohl fühlt. Deswegen kann man auch immer mit ruhigem Gewissen von der heilen Welt singen. Denn die ist hier.

Bekommen Sie in Südtirol die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren?

Klimaveränderungen hat es immer gegeben. Wenn heutzutage eine Umweltkatastrophe passiert, erfährt die ganze Welt davon nach wenigen Minuten. Früher hat man erst nach Jahren erfahren, wenn sich in einem Tal durch ein Unwetter ganze Seen gebildet hatten. Ich glaube, so extrem sind die Klimaveränderungen nicht. Sicher muss man aufpassen, zum Beispiel mit den ganzen Abgasen. Die größten Umweltverschmutzer sind die Flugzeuge. Aber da hängt so vieles dran, da geht es um so viel Geld. Das wird jedoch alles heruntergespielt. Letztes Jahr, als kaum ein Flieger mehr aufstieg, hat man richtig aufgeatmet. Aber auch Elektroautos sind nicht ohne. Man müsste den Leuten einmal erklären, wie die Batterien hergestellt und entsorgt werden. Schlimm ist, wenn es von einem Extrem ins andere geht.

Wie gehen Sie auf Tour?

Wir fahren meistens mit zwei Autos.

Der weltberühmte Disco-Produzent Giorgio Moroder aus Gröden in Südtirol hat sich mit 81 Jahren sein erstes Tattoo stechen lassen. Wäre das etwas für Sie?

Ja, mit 81 vielleicht auch! Meine Töchter haben sich auch etwas Kleines stechen lassen. Das ist ja ganz nett. Wir sind öfters mit Musikkollegen aus der Rockszene zusammen. Die haben sich zum Teil sogar den Kopf tätowieren lassen. Ich weiß nicht, ob das für die Haut gut ist. Aber jeder, wie er meint.

Welche Einstellung hält Ihren Motor am Laufen?

Mein Lebensmotto ist: Ehrlich währt am längsten. Hoffen wir, dass wir gesund und fit bleiben. Dann wird es schon gehen.

Sie sind ja Landwirt und züchten Haflinger Pferde. Andere Berufe in der Gruppe sind KFZ-Mechaniker, Kaufmann oder Lehrer. Arbeiten alle zeitweise noch in ihren "zivilen" Berufen?

Zum Teil ja. Karl (Heufler) hat seinen Mechanikerberuf schon länger aufgegebnen. Der Kurt (Dasser) hat sich aufs Drechseln spezialisiert und ist dabei sehr erfinderisch. Walter (Mauroner) betreibt einen "Spatzenladen" und ein schönes Museum, in dem man sich anschauen kann, was wir alles so gewonnen haben. Valentin (Silbernagel) hat kein Vieh mehr, hilft aber auf dem verpachteten Hof noch ein bisschen mit. Und Albin (Gross) hat noch immer seinen Getränkehandel.

Und Sie?

Ich bin leidenschaftlicher Bauer und habe auf meinem Hof sehr viel zu tun. Mit Jungvieh zum Beispiel. In letzter Zeit habe ich es genießen können, nur Landwirt zu sein. Wenn es jetzt wieder losgeht mit den Konzerten, muss ich natürlich flexibler sein. Glücklicherweise habe ich Leute, die mir helfen.

Das Album "HeimatLiebe" gibt es ab 25. Juni. Live am 1. Dezember in Heilbronn. Karten gibt es beim RNZ-Ticketshop