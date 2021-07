Seit über zehn Jahren ist der smart-offenherzige Johannes Oerding schon im Musikbusiness erfolgreich. Mit "Kreise" und "An guten Tagen" hat sich der 39-Jährige einen Namen gemacht. Nun tritt der Hamburger am 8. Juli mit den "Lagerfeuer Acoustics" in Hirschberg auf. Wieder mit einigen Zuschauern – darauf freut sich Oerding besonders.