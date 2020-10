Von Olaf Neumann

"Hell" ist Ihr 28. Album in 40 Jahren. Haben Sie darüber gegrübelt, was wohl altersgemäßes Musizieren sei?

Bela B Felsenheimer: Ein neues Album ist unsere Entschuldigung dafür, dass wir den Leuten unsere Live-Konzerte zumuten. Ärzte-Platten sollen Kraft haben und nicht nach gut abgehangenem Boogie-Woogie klingen. Erfahrung darf da aber gern mit hineinspielen, wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Es wäre bescheuert, heute noch solche Musik zu machen wie 1984, um zu zeigen, wie jung wir sind. Wir drei sind unser einziges Korrektiv. Ich erinnere ein sehr lustiges Gespräch, als es um das Wort "Fisten" in einem Song von mir ging. Er sagte: "Komm, Bon Jovi hat in keinem einzigen seiner Lieder den Ausdruck ’Fisten’ benutzt. Und hat es ihm geschadet?" Aber "Mein Baby war bei einem Haarstylisten/ Ich werde sie wohl nie mehr fisten" ist wiederum ein sehr erfolgreiches Lied von den Ärzten.

Hat es Spaß gemacht, den aggressiven Oi-Punksong "Alle auf Brille" zu schreiben?

Felsenheimer: Ich hatte einen tierischen Spaß dabei. Der Song ist ein Beleg dafür, was der Einzelne in der Band alles anstellt, um die anderen Beiden zum Lachen zu bringen. Oi-Musik ist eine Art Streetpunk mit gegrölten Fussballchören, wie sie zum Teil auch die Toten Hosen zelebrieren.

Farin Urlaub: Aber die Hosen singen ja noch Töne, die man kennt!

Felsenheimer: Ein absurder Song über Hooligans und darüber, wie Gewalt entsteht. Und dass sie sich gegen einen selbst richten kann. Der Text ging aus von einem Albumtitelvorschlag aus dem 1990er Jahren, den wir nie verwendet haben. Das Intro ist original von meinem Demo.

"Viel Wut, wenig Liebe" – war das Ihr Leben als junger Mann?

Felsenheimer: Wütend war ich schon, aber ich war nie Teil einer Gruppe, die auf Leute losgegangen ist. Einmal haben wir in Berlin zu dritt einen Teddyboy verprügelt, was mir später sehr leid tat. Der Teddyboy wurde dann ein Freund von mir. Also ging es mir damals primär auch um Liebe, denke ich.

Welches Problem gab es zwischen Punks und Teddyboys?

Felsenheimer: Es waren zwei gegensätzliche Jugendbewegungen. Die Teddyboys waren aus Sicht der Punks Spießer, weil sie alles gut fanden, was unseren Großeltern gefiel. Sie trugen immer saubere Klamotten. Auch Punks achteten sehr auf ihr Styling, aber sie sahen so aus, als kämen sie gerade aus der Gosse. Als ich 1979 den Film "Quadrophenia" über zwei verfeindete Jugendbewegungen aus den Sechzigern gesehen hatte, gab mir das den Impuls, Punk zu werden. Zu einer Gruppe zu gehören, fühlt sich besser an, wenn es Leute gibt, die gegen dich sind. Natürlich war das albern, und ich hatte mich relativ schnell bei einem The-Damned-Konzert mit einem Teddyboy angefreundet. Er machte mich mit der Musik von Eddie Cochran und Buddy Holly bekannt. Beide sollten einen großen Einfluss auf Die Ärzte ausüben.

Die Jugendbewegungen von heute haben kaum noch etwas mit Musik zu tun.

Urlaub: Heute dient Musik eher als Beschallung. Aber jetzt geht es wieder los, weil unser neues Album rauskommt.

Wie demokratisch ist die Band ,Die Ärzte’?

Felsenheimer: Als wir wieder zusammengefunden und uns für eine Clubtour entschieden hatten, spürten wir, dass es im Studio gut läuft mit uns. Während dieser ganzen Zeit waren Rod und ich in der Warteschleife, während der Arsch die ganzen Songs geschrieben hat. Jan meinte zu uns: "Ja, ich weiß nicht. Nur, wenn ihr auch wirklich wollt und das Material gut ist". Und als wir uns dann entschieden hatten, ins Studio zu gehen, eröffnete er uns, dass er bereits zwanzig neue Stücke geschrieben hatte.

Wie fühlt es sich an, ein neues Album am Start zu haben, aber nicht auftreten zu dürfen?

Urlaub: Lass uns nicht darüber reden!

Info: Die Ärzte: Hell (Hot Action Records/Universal) – VÖ: 23.10.2020