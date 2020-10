Von Steffen Rüth

Keith Urban ist seit über 20 Jahren einer der erfolgreichsten Countrysänger der USA. Bei uns ist der gebürtige Neuseeländer weitaus bekannter als Ehemann von Schauspielerin Nicole Kidman. Mit seinem jüngsten, äußerst vielseitigen Pop-Rock-Album "The Speed Of Now Part1" tummelt sich der 52-Jährige jedoch stilistisch eher im Gehege eines Bryan Adams, insofern empfiehlt sich ein zweiter Blick auf diesen pragmatisch-sympathisch wirkenden Kerl. Steffen Rüth verabredete sich mit Keith Urban zum Video-Gespräch.

Keith, wo bist Du aktuell?

In Australien, in der Nähe von Sydney. Nicole, unsere Töchter und ich sind seit gut sechs Wochen hier und bleiben auch noch etwa zwei Monate. Nicole dreht vor Ort die TV-Serie "Nine Perfect Strangers", und ich muss sagen, etwas Besseres, als diese Zeit in Australien verbringen zu dürfen, hätte uns kaum passieren können. Meine Mutter lebt hier, auch Nicoles Mutter und Ihre Schwester und Cousinen und Neffen. Wir haben gerade so richtig viel Familie um uns herum.

In "Say Something", einem Lied vom neuen Album, erwähnst Du Deine Eltern und sagst, dass Dein Vater während Deiner Kindheit emotional oft nicht so präsent war. Wie bist Du erzogen worden?

Meine Mum hat den Song gehört und mag ihn. Ich bin das Kind hart arbeitender Eltern, ich bin so erzogen worden, dass einem nichts in den Schoß fällt. Mum und Dad waren sehr fleißige, sehr disziplinierte Menschen. Und ich hatte zugleich das Glück, dass sie meine musikalischen Flausen, die ich schon als Teenager im Kopf hatte, immer unterstützten. Ich bin mit 15 von der Schule abgegangen und spielte stattdessen an mindestens fünf Abenden pro Woche Livemusik in Clubs und Kneipen. Finde erst mal Eltern, die das akzeptieren. Aber so konnte ich in jungen Jahren mein Handwerk lernen.

Du bist mit 21 nach Nashville gezogen und hast eine Weltkarriere als Country- und Rockmusiker gestartet. Hättest Du Dir seinerzeit träumen lassen, dass es so weit kommt?

Überhaupt nicht. Ich wollte immer nur spielen, für den Rest meines Lebens. Das war meine Bestimmung. Zunächst spielte ich in Coverbands, aber spätestens in Nashville entbrannte mein Ehrgeiz, auch eigene Songs zu schreiben und zu singen.

Deine Töchter Sunday Rose und Faith Margaret sind 12 und 10. Sagen sie "Hey, wir wollen auch nicht mehr zur Schule gehen"?

(lacht) Nee, das kam noch nicht vor. Zum Glück! Die Mädchen lernen gerne und sind gut in der Schule. Bei mir war meinen Eltern hingegen klar, dass mir die Schule eh nichts bringt und ich schneller im Leben vorankomme, wenn ich mit meiner Gitarre hinausziehe in die Welt.

Sind die Mädchen eigentlich Fans Deiner Musik?

Hm, kann ich nicht behaupten. Wenn Dein Dad Musiker ist, dann findest Du seine Musik eher weniger cool. Mit Mum ist es genauso. Andererseits denke ich, dass die beiden schon ein wenig fasziniert sind von unserer Arbeit. Nicole und ich haben ja auch ganz schön spannende und coole Jobs. Und sie lieben den Tourbus. Da fahren sie immer schrecklich gerne mit. In diesem Sommer wären wir eigentlich in Europa unterwegs gewesen. Sie sind ein bisschen traurig, weil das ja nicht geht.

Du auch?

Ja, und wie. Seit ich ein Teenager war, habe ich immer gespielt. Die längste Zeit ganz ohne Konzerte waren vielleicht mal drei Monate. Aber mindestens ein Jahr ganz ohne Shows – das ist ein wirklich seltsames Gefühl.

Nochmal zu "Say Something". Du singst darin "Wenn die Stille zu gefährlich wird, dann sprich‘ es laut aus". Wie viel Politik steckt in diesem Songtext?

In dem Song steckt meine Haltung, nämlich nicht die Klappe zu halten, wenn Dich etwas stört und auch mal aufzustehen und sich zu Deinen Anliegen zu bekennen. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich es, laut zu sein.

Du hast die Staatsbürgerschaft von drei Ländern – Du bist in Neuseeland geboren, in Australien aufgewachsen und lebst seit 27 Jahren in den USA. Ganz schön außergewöhnlich, oder?

Yeah, ich bin so dankbar, als Australier Bürger eines Landes zu sein, in dem wir so viel Lebensqualität haben. Und ich bin gesegnet, dass wir wenigstens ein bisschen reisen und gerade überhaupt hier sein können.

Bist Du noch Countrysänger? "Out Of The Cage" zum Beispiel ist ja eine sehr poppige, energetische Nummer.

Ich liebe alle Arten von Musik. In den Coverbands, in denen ich groß geworden bin, habe ich Country gespielt, aber auch Rock, Soul, Blues, Pop und R&B. So ungefähr seit vier Alben erforsche ich diese Stile auch in meiner Musik stärker, mein Sound hat sich seit einigen Jahren gewandelt, ist sehr viel offener geworden. Ich beurteile Songs jetzt nicht mehr danach, ob sie vom Genre her zu mir passen. Sondern, ob ich so richtig viel Spaß dabei habe, wenn ich spiele.

Du bist seit 2005 mit Nicole Kidman zusammen, Ihr habt 2006 geheiratet. Hättest Du gedacht, dass Ihr es so lange miteinander aushaltet?

Das hofft man natürlich immer, wenn man jemanden trifft, den man liebt.

Seid Ihr immer noch verliebt?

(strahlt) Oh ja. Da ist immer noch dieses Boyfriend-und-Girlfriend-Gefühl zwischen uns. Das wird einfach nicht schwächer, und das ist echt großartig.

Was tust Du, um dieses Gefühl zu bewahren?

Alles, was ich auch am Anfang gemacht habe, als wir anfingen, uns zu treffen. Alles, was sich damals gut angefühlt hat, das fühlt sich auch heute noch gut an. Du musst den Garten hegen und pflegen. Es reicht nicht, ihn sich nur anzuschauen. Du musst auch Arbeit investieren und nie mit Deinen Anstrengungen nachlassen, denn sonst verwuchern die Pflanzen und Dein Garten der Liebe wird ungepflegt und unansehnlich. Irgendwann ist er dann so hässlich, dass Du anfängst, Dir einen neuen Garten zu suchen. Dem gilt es vorzubeugen. Und das gelingt uns seit fünfzehn Jahren sehr gut.

Welche Tipps hat Gärtner Keith Urban konkret parat?

Ui, keine Tipps von meiner Seite. Jeder Garten ist anders. Du musst schon selbst herausfinden, wie Du Deinen eigenen in Schuss hältst (lacht).

Info: Album "The Speed Of Now Part 1" ist vor kurzem erschienen. Aktuell keine Tourtermine in Europa geplant.