Eigentlich wollte ich kein Interview mit Deichkind führen, aber der außergewöhnliche Song "Quasi" mit den Gästen Jan Böhmermann und Olli Schulz machte mich neugierig auf das neue Album "Wer Sagt Denn Das?" Was braucht es, um den eigenen Weg zu finden?

Kryptik Joe: Wir brauchen Reibung. Und die gibt es überall: In der Gesellschaft, in der Band, in einem selber. Reibung ist manchmal schmerzhaft. Weil man sich auseinandersetzt und verschiedene Positionen gegenüberstellt, aber das macht die Ideen aus, die wir umsetzen. Das verbildlicht die Nummer "Quasi", die wir zusammen mit Gereon Klug geschrieben haben, der auch schon an "Leider geil" beteiligt war. Gereon Klug ist innerlich zerrissen, von daher war es sehr passend.

Wie finden Sie es, oft nur als Partyband wahrgenommen zu werden?

La Perla: Wir sind mit Deichkind immer dann mit einem Song oder einer Bühnenshow auf den Punkt gekommen, wenn alles gleichzeitig passierte: Das Schreckliche und das Schöne. Das Prollige und das Intellektuelle. Das Dumme und das Schlaue. Lowtech und Hightech. Bei uns geht es immer um Kontraste. Deswegen bringen wir wahrscheinlich so viele unterschiedliche Leute an einen Ort: Wir fangen gleichzeitig den Feuilletonisten und den Späti-Kioskrumlungerer ein und lassen sie zusammen schwingen.

Ist die Nummer "Wer Sagt Denn Das?" aus Ihren gesellschaftlichen Beobachtungen heraus entstanden?

La Perla: Die Nummer saugt wie ein Schwamm alles auf, was da gerade so an Konflikten, Kloaken, Ängsten, Verunsicherungen, Filterblasen, Denkfaulheit und Engstirnigkeiten existiert. Das alles wurde von uns ausgewrungen und in einen Song gegossen. Die einzelnen Geschmacksrichtungen sind dabei im Schwamm dringeblieben, um sie hinterher noch rausschmecken zu können. Aber es ist ein Gericht draus geworden.

Kryptik Joe: Für mich ist es der wichtigste Song auf dem Album, weil der Inhalt relevant ist und uns am längsten beschäftigt hat. Die Zeiten sind wirklich sehr komplex und schwierig geworden, was Rechtspopulismus und gesellschaftliche Spaltung mit Klimawandel betrifft. Das sind alles Dinge, die uns beschäftigen.

Wie wollten Sie diese Themen künstlerisch verarbeiten, ohne dabei den Zeigefinger zu erheben?

Kryptik Joe: Wir wollten Fragen stellen und damit klarstellen, dass wir dazu eine Haltung haben.

La Perla: Diese Themen müssen aufs Tablett. Man kann nicht so tun, als würden sie sich von selber regeln.

Porky: Man sieht in unserem Genre die völlige Resignation. Der absolute Flachköpper in den Konsum und die Drogen. Ich hau mir rein, der haut sich rein, das zieh ich mir, das kauf ich mir! Wir wollen uns lieber wirklich mit Problemen auseinandersetzen und das Gefühl der Ohnmacht, das viele gerade spüren, sichtbar machen. Mit der Frage "Wer sagt denn das?" erhoffe ich mir, dass eine Pause entsteht vom mentalen Lärm und mehr ist als nur Konsum.

Wie erreicht man ein Umdenken?

Porky: Mit einem trojanischen Pferd. Mit Entertainment. Mit einer Party. Mit einer Show. Mit Freude. Mit Sachen, die sie nicht erwarten. Mit Farben. Mit Texten, die man sich reinziehen kann, die man aber auch mit Leichtigkeit übertanzen kann. Mit mehreren Einstiegsmöglichkeiten.

Drückt "Keine Party" den Zwiespalt aus, in dem Sie sich selbst befinden? Man erwartet von Ihnen, dass Sie ständig Party machen, aber aus dem Alter sind Sie eigentlich raus.

Kryptik Joe: Das ist die eigene Ambivalenz. Wir sind aber Partyprofis. Was anderes können wir nicht. Nichtsdestotrotz erforschen wir gerade das Leben nach der Party. Das soll zusammengemischt sein in solch einem Song. Ein interessanter Ausgangspunkt für Inszenierungen, weil wir hier in einen Bereich hineingehen, der sich außerhalb unserer Komfortzone befindet. Um dann damit umzugehen und etwas Tolles daraus zu machen.

Porky: Und der Song hat ein Gewand. Wir versuchen, unsere Karrieren mit Hässlichkeit zu beenden. Das Lied hat etwas, was mich erschaudern lässt. Es ist ein musikalischer Harakiri. Ein Zombie sozusagen.

Kryptik Joe: Es ist wie eine Glühbirne, in die Fliegen fliegen: Man weiß, dass man dabei stirbt, aber man kann der Lampe nicht widerstehen.

Info: „Wer Sagt Denn Das“ gibt es ab 27. September. Live am 28. Februar in der Schleyerhalle Stuttgart. RNZ-Ticketservice; 45,13 - 49,13 Euro