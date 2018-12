Von Miriam Schaghaghi

Der Satz "Ich bin nur noch eine Darmgrippe von meinem Idealgewicht entfernt" ist dank ihr Kult. Die Britin Emily Blunt hat in ihrer Turbo-Karriere schon Actionstreifen mit Tom Cruise oder Bruce Willis gedreht oder auch souverän die Queen in "Young Victoria" gespielt. Und natürlich die herrlich zickige Assistentin von Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada". Die 35-Jährige ist eine der coolsten und bei allem Erfolg auch entspanntesten Frauen in Hollywood. Nichts scheint sie zu schrecken oder zu schwer für sie zu sein - nicht mal, sich an die Fortsetzung eines Welt-Klassikers wie "Mary Poppins" zu wagen.

Emily, gibt es bei Ihnen zuhause ein Kindermädchen?

Aber sicher, wie sollte ich denn sonst um die Welt reisen, um Interviews zu geben? (lacht) Natürlich! Ich kann meine beiden Töchter ja schlecht alleine zuhause lassen. Mein Kindermädchen ist ganz zauberhaft. Sie braucht sich keine Sorgen machen, dass ich sie bald ersetze, nur weil sie nicht ganz so wie Mary Poppins ist. (lacht)

Hintergrund ... wurde am 23. Februar 1983 in London als Tochter eines Anwalts und einer Lehrerin geboren. Sie hat drei Geschwister. Als Kind stotterte Emily Blunt. ... hatte schon zu ihrer Schulzeit auf dem renommierten Internat Hurtwood House Spaß am Theaterspiel. Dort wurde sie bereits von einem Agenten entdeckt. Nach ihrem Abschluss studierte sie ein Jahr [+] Lesen Sie mehr ... wurde am 23. Februar 1983 in London als Tochter eines Anwalts und einer Lehrerin geboren. Sie hat drei Geschwister. Als Kind stotterte Emily Blunt. ... hatte schon zu ihrer Schulzeit auf dem renommierten Internat Hurtwood House Spaß am Theaterspiel. Dort wurde sie bereits von einem Agenten entdeckt. Nach ihrem Abschluss studierte sie ein Jahr Schauspiel in London und fasste am Londoner National Theatre Fuß. ... gelang der Durchbruch in Hollywood 2006 mit "Der Teufel trägt Prada". Einen Golden Globe bekam sie im Jahr darauf für das Drama "Gideon’s Daughter". ... lebt heute mit ihrem Mann John Krasinski und den Töchtern Hazel und Violet in dem Hippie-Dorf Ojai in Kalifornien. lex

[-] Weniger anzeigen

Finden Sie Kindererziehung schwierig?

Das kann schon kompliziert sein. Das Ziel der Erziehung sollte ja immer sein, Kinder zu großen, eigenständigen Denkern zu machen. Denn Kinder mit guten Ideen werden tolle Erwachsene.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Ihnen diese ikonische Rolle angeboten wurde? Waren Sie zu dem Zeitpunkt nicht schwanger?

Noch nicht, aber mein Mann und ich haben daran gearbeitet. Ich habe gehofft, bald ein zweites Kind zu bekommen. Also musste ich Regisseur Rob Marshall gleich in unsere Familienplanung einweihen. Das war ziemlich komisch: Er rief an, bot mir die Rolle an und ich sagte sofort "Natürlich will ich die Rolle! Aber vermutlich bin ich bald schwanger!" Er hat sehr süß reagiert und mir erklärt, dass ich noch anderthalb Jahre bis zum Dreh hätte, weil bei Musicals alles sehr lang dauert. Ich meinte nur: "Ach, das reicht dicke, um zwischendurch schnell mal ein Kind in die Welt zu setzen!" (lacht)

Hatte der Klassiker mit Julie Andrews für Sie eine besondere Bedeutung?

Ja, es war einer der ersten Filme, die ich als Kind gesehen habe. So geht es sicher vielen! Ich habe ihn geliebt, denn ich habe mich mit Mary Poppins immer so sicher gefühlt. Das lag an ihrer Disziplin und Leichtigkeit, mit der sie alle Probleme löste. "Mit Mary wird am Ende alles gut, weil sie alles im Griff hat" - an dieses Gefühl in meiner Kindheit kann ich mich noch gut erinnern.

Hatten Sie Respekt davor, die Rolle zu übernehmen, die Sie selbst mit Julie Andrews assoziieren?

Absolut, wahnsinnige Angst! Die Vorstellung, Mary Poppins zu geben, hat mich anfangs ziemlich überfordert. Ich wusste nicht, wie ich ihr eine eigene Note verleihen soll. Ich wollte etwas Besonderes schaffen, aber auch nicht das Publikum verärgern. Das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet! Was mir bei der Suche half, war, die alten Bücher zu lesen …

… den Klassiker von 1964 haben Sie nicht nochmal gesehen?

Nein, damit ich Julie nicht kopiere. Aber die Geschichten in den acht Kinderbüchern von P.L. Travers haben mich inspiriert, die meisten sind unbekannt und waren eine gute Quelle für Entscheidungen, die ich während des Drehs treffen musste. In den Büchern wird Mary als exzentrisch, eitel und witzig beschrieben. Damit konnte ich meine Figur würzen. Es half auch, dass ich so viel Zeit für die Vorbereitung hatte - anderthalb Jahre.

War es je eine Option, die Rolle vielleicht lieber abzulehnen?

Nein, keine Sekunde. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben! Kaum habe ich den Namen Mary Poppins gehört, habe ich schon ja gesagt.

Wie konnten Sie dieser Disney-Ikone dann Ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken?

Schwanger zu sein hat sehr geholfen! (lacht). Ich war die meiste Zeit mit meiner älteren Tochter allein zuhause. Da konnte ich viel ausprobieren und meine innere Mary Poppins entdecken.

Sie standen also vor dem Spiegel, übten Mary Poppins’ besonders aufrechte Körperhaltung …

Was wollen Sie mir damit sagen? Habe ich sonst einen Buckel? (lacht) Aber natürlich stimmt das: Haltung und Körpersprache waren wichtig und mussten auch zu Mary passen. Ganz so elegant bewege ich mich normalerweise nicht. (lacht)

Ihr Ehemann hat angeblich geweint, als er den Film sah …

Das klingt, als sei mein Mann eine Memme. Dabei hat jeder, der den Film gesehen hat, geweint! Wenn Mary Poppins durch die Wolken auf die Erde schwebt, kommen den größten Zynikern die Tränen!

Durften Ihre Kinder den Film sehen?

Ja, meine ältere Tochter Hazel hat den Film geliebt. Die Kleine, Violet, ist erst zwei, die hat ihn natürlich nicht gesehen. Sie sah aber den Trailer und war dann schon bedient. (lacht)

Wie reagieren Ihre Kinder darauf, Sie und Ihren Mann John Krasinski generell in Filmen zu sehen?

Es ist total normal für sie, dass Mama und Papa im Fernseher sind. Wir machen aber auch keine große Sache daraus. Wir erklären den Mädchen, was die Eltern ihrer Freundinnen machen und dann sagen wir, dass wir halt in Filmen mitspielen. Das finden sie nicht besonders interessant.

Wie werden Sie und Ihre Familie Weihnachten feiern?

Für uns wird es dieses Jahr ein sehr intimes, kleines Fest. Ich koche selbst, und wahrscheinlich verbringen wir die ganze Zeit in Jogginghosen. (lacht) Darauf freue ich mich schon ganz besonders!

Momentan sind Sie für viele Filmpreise im Gespräch, für den Screen Actors Guild-Award wurden Sie sogar doppelt nominiert, für "Mary Poppins’ Rückkehr" und "A Quiet Place". Haben Sie die Zeit, diesen Erfolg auch zu feiern?

Sicher, ich habe mit einem Gläschen Tequila darauf angestoßen.

Sie machen den Eindruck, als seien Sie jederzeit bereit, von einem Dach oder aus einem Helikopter zu springen. Für Action-Filme mit Tom Cruise oder Bruce Willis haben Sie sich schon auf einiges eingelassen. Sind Sie so hart gesotten?

Schon. Ich fürchte mich wirklich nicht so schnell. (lacht) Dabei war ich als Kind ein totaler Schisser! Ich fürchtete mich vor Bienen, vor frisch gemähtem Gras auf meinen Füßen, vor Luftballons und sogar dem Weihnachtsmann. Und jetzt springe ich von Hochhäusern und mache die verrücktesten Stunts. Heute kann es mir gar nicht wild genug werden.

Was war das Unerlaubteste, was Sie je getan haben?

Ich hätte da eine wahre und eine unschuldige Variante anzubieten. Aber die wahre behalte ich wohl besser für mich … Also: Meine ältere Schwester hat mich, als wir noch Kinder waren, gerne dazu angestiftet, Verbotenes zu tun. Ihretwegen geriet ich immer wieder in Schwierigkeiten. Einmal hat sie mich aufgefordert, im Garten-Center eine Tüte Samen zu klauen. Das ist das Illegalste, was ich je getan habe!

Samenraub?

(lacht los) Nennen Sie es bitte nicht so! Das könnte für völlig neue Verwicklungen sorgen!

Wurden Sie erwischt?

Meine Mutter befahl mir, die Beute zurückzubringen und mich für den Diebstahl zu entschuldigen.