Von Marion Gottlob

Die heute in Bad Belzig in Brandenburg lebende Schriftstellerin und Medienwissenschaftlerin Nell Zink wurde in Kalifornien geboren und wuchs im US-Bundesstaat Virginia auf. Sie studierte Philosophie am College of William & Mary in Williamsburg. Im Jahr 2000 zog sie nach Deutschland und promovierte an der Universität Tübingen im Fach Medienwissenschaft. Das Manuskript für ihren ersten Roman "The Wallcreeper" ("Der Mauerläufer") verkaufte sie für 300 Dollar an einen kleinen Verlag – das Buch schaffte es auf die Liste der "100 notable books of 2014" der New York Times. In der Abschlusslesung des fünftägigen Festivals liest Nell Zink am Sonntag, 13. Juni, um 19.30 Uhr aus ihrem neuen Roman "Das Hohe Lied" (Englisch: "Doxology") in deutscher Sprache.

Frau Zink, der neue Roman hat mehr als 500 Seiten. Wie schreiben Sie? Zu festen Stunden täglich? Auf Deutsch oder Englisch? Haben Sie einen Ausgleich zum Schreiben?

Nell Zink: Ich schreibe in Schüben, wenn ich gerade Lust habe, aber dann sehr fleißig. Pausen gibt’s dann nur zum Essen, Schlafen und Joggen gehen. Natürlich auf Englisch, nichts geht über die Muttersprache.

Hintergrund Infobox Heidelberger Literaturtage Mittwoch, 9. Juni, bis Sonntag, 13. Juni, im Theatersaal des Augustinums Heidelberg, Emmertsgrund. Hybrid-Festival – alle Veranstaltungen werden online übertragen. Eventuell mögliche Sitzplätze vor Ort und Informationen zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf der [+] Lesen Sie mehr Infobox Heidelberger Literaturtage Mittwoch, 9. Juni, bis Sonntag, 13. Juni, im Theatersaal des Augustinums Heidelberg, Emmertsgrund. Hybrid-Festival – alle Veranstaltungen werden online übertragen. Eventuell mögliche Sitzplätze vor Ort und Informationen zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf der Website. Deutschsprachige Lesungen Renommierte deutschsprachige Autorinnen und Autoren stellen sich und ihre jüngsten Werke vor, u.a. 9.6., 18 Uhr: Markus Ostermair "Der Sandler"; 11.6., 19.30 Uhr: Ulrike Draesner "Schwitters: Roman 2020"; 12.6., 19.30 Uhr: Sharon Dodua Otoo "Adas Raum"; 12.6., 21 Uhr: Frank Witzel "Inniger Schiffbruch"; 13.6., 18 Uhr: Kristin Höller "Schöner als überall" Heidelberger Autorinnen und Autoren Aus der UNESCO-Literaturstadt Heidelberg, u.a. 9.6., 21 Uhr: "Preis der Heidelberger Autor:innen 2021 – Shortlist"; 10.6, 18 Uhr: Ralph Dutli "Lob der Aphrodite. Gedichte von Liebe und Leidenschaft"; 10.6., 19 Uhr: Rainer René Mueller "Gesammelte Gedichte"; 12.6., 18 Uhr: Michael Buselmeier "Elisabeth. Ein Abschied" Bilinguale Lesungen Lesungen und Gespräche in Originalsprache mit deutscher Übersetzung: 9.6., 19.30 Uhr: Olalla Castro und Jesús Ortega "Lyrik aus Granada"; 11.6. 18 Uhr: Aurel "Josep"; 11.6., 21 Uhr: Eric Plamondon "Taqawan"; 13.6., 16.30 Uhr: Jiang Fangzhou "Kurzgeschichten" Weitere Formate Literatur fernab gewöhnlicher Formate versprechen u.a. 10.6., 20 Uhr: Manfred Metzner und Torsten Casimir "Podiumsgespräch zur Zukunft des Buches"; 10.6., 21 Uhr: "Das Tagelied und die Gegenwartslyrik"; 12.6., 16.30 Uhr: Elisabeth Steinkellner "Das Papierklavier"; "Literarische Schatzsuche in der Altstadt", Literarische Stadtführungen und Workshops siehe Website. Kinder- und Jugendprogramm Familien- und Kinderliteraturveranstaltungen: 12.6., 11 Uhr: Ayse Bosse "Pembo – Halb und Halb macht doppelt glücklich"; 12.6., 13 Uhr: Martin Baltscheit "Die Löwenstarke Leseshow"; 13.6., 11 Uhr: "Kathrin Schrocke "Immer kommt mir das Leben dazwischen"; 13.6., 13 Uhr: Antje von Stemm "Pop-up-Buch" Karten & vollständiges Programm www.heidelberger-literaturtage.de, Online-Tickets ab 5 Euro; im Theatersaal ab 10 Euro, ermäßigte Karten, Tageskarten, Festivalpass erhältlich; Hörunterstützungsanlage und rollstuhlgerechter Zugang vorhanden.

Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen? Wer hat Sie ermutigt?

Ich fing schon als Kind an, wurde aber eher entmutigt – das waren andere Zeiten, das Selbstwertgefühl der Kinder wurde nicht so gehegt und gepflegt wie jetzt – und schrieb dann eher heimlich oder für einzelne Freunde, bis ich glücklicherweise dem bekannten Schriftsteller Jonathan Franzen über den Weg gelaufen bin, der mir Selbstvertrauen beigebracht hat. Wir kennen uns über den Naturschutz, da trifft man immer die allerfeinsten Menschen!

War der erste Erfolg überraschend?

Auf der einen Seite ja, eine riesige Lebensumstellung, aber gleichzeitig war es langsam notwendig geworden. Ich brauchte einen Job, der mich nicht ankotzt – vermutlich eine Alterserscheinung. Also nahm ich es recht gelassen hin.

Ihr zweiter Roman "Virginia" stand auf der Longlist des National Book Award und ist 2019 auf Deutsch erschienen. Gewöhnt man sich an Erfolge oder ist das immer neu?

Jede Veröffentlichung ist erst mal spannend, aber man kann auch grob im Voraus einschätzen, wie ein Werk ankommen wird. Es gibt Themen, die ziehen. "Virginia" beschäftigt sich direkt mit Rassenfragen und fand daher eine besonders große Leserschaft.

Der neue Roman über Pam, Daniel und Joe startet in den 1990er Jahren, handelt von den Folgen des Attentats vom 11. September 2001 für das Trio und thematisiert die Probleme unter der Regierung von Donald Trump. Wie ist es, über die Gegenwart und die nahe Zeitgeschichte zu schreiben?

Bisher habe ich nichts Historisches geschrieben, alles spielt zu meinen Lebzeiten. Ich denke, das ist deswegen, weil ich dann direkt auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann. Es soll authentisch wirken, und ich bin nun mal eine Tochter meiner Zeit.

Woher hatten Sie die Ideen zu Ihrem neuen Buch?

Der Stoff ergab sich aus persönlicher Erfahrung. Es gibt eine Art Zäsur zwischen der Aufbruchsstimmung nach dem Mauerfall und den endlosen Kriegen nach dem 11. September. Währenddessen wurde das Wirtschaftssystem umgekrempelt, vom Sozialstaat weg zur Marktgläubigkeit. Das wollte ich anhand einer fiktiven Familie illustrieren; die Eltern verstehen sich als Künstler, die Tochter, Jahrgang 1992, will vor allem politisch wirksam werden.

Waren Sie schon einmal in Heidelberg? Freuen Sie sich auf die Literaturtage in der Corona-Pandemie ganz besonders?

Jeder Amerikaner kennt Heidelberg, zumindest vom Namen her, wegen der Uni und der vielen Soldaten, die hier stationiert waren. Es war eins der ersten Ziele bei meiner ersten Deutschlandreise 1983. Jede neue Begegnung in der Coronazeit ist aufregend, man freut sich über ungewohnte Gesprächspartner. Seit über einem Jahr sehe ich nur vier Freunde regelmäßig.