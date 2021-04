Von Steffen Rüth

Ciao Giovanni, frühstückst Du immer so gesund?

Giovanni Zarrella: Ich starte tatsächlich jeden Tag mit Obst. Die ganze Familie bekommt morgens erst mal einen Früchteteller. Wir leben insgesamt gesund. Mittags bekommt jeder zwei große Hände voll Gemüse, dazu auch gerne mal Pasta. Wir versuchen auch, unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Meine Frau und ich essen gar keins mehr, die Kinder ganz wenig.

Ist die vegetarische Ernährung ein Corona-Projekt von Euch?

Das ist einfach so passiert. Wir probieren das gerade aus, und irgendwie merken wir, dass es uns guttut, auf Fleisch zu verzichten.

Wer kocht denn heute – Du oder Deine Frau Jana Ina?

Heute bin ich dran. Es gibt schwäbische Schupfnudeln. Die Kids lieben die.

Dein Sohn ist 12, Deine Tochter 7. Kommt Ihr als Familie noch klar mit dem unendlichen Lockdown?

Wir versuchen, uns artig an alles zu halten, was vorgeschrieben ist. Wir müssen uns halt noch ein bisschen gedulden. Meine Eltern haben ein Catering-Unternehmen, sie hat es wirklich finanziell böse erwischt. Und ich weiß, dass einige Musikerkollegen von mir wirklich am Verzweifeln sind. Wir versuchen, uns gegenseitig Mut zu machen. Ich selbst konnte zum Glück im letzten Jahr intensiv an meinem Album arbeiten, aber jetzt fehlt mir die Bühne schon sehr.

Wie schlagen sich Deine Kinder so?

Ich finde, man muss die Kinder als solche echt mal loben. Die haben ein richtig hartes Jahr hinter sich, in dem sie mehr zu Hause waren als in der Schule. Und ich finde, die machen das wirklich toll, so auf sich allein gestellt zu lernen. Mein Sohn hat am Gymnasium jeden Morgen Konferenz, auch meine Tochter hat eine Morgenrunde, und dann machen die selbstständig ihre Aufgaben. Ich in dem Alter hätte das nicht schön gefunden. Mir war es lieber, wenn ein Lehrer irgendwas erzählt hat und ich einfach nur zuhören musste.

Oder auch nicht?

(lacht) Stimmt, ich habe oft Notenschlüssel aufs Blatt gemalt. Mein Interesse für die Musik war als Kind schon sehr groß. Ich war kein Musterschüler, bin aber immer ganz gut durchgekommen. Angestrengt habe ich mich immer dann, wenn es sein musste. Mir war wichtig, so gut zu sein in der Schule, dass die Eltern zufrieden waren. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, dann Fachabi und eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Danach wollte ich in die Modebranche wechseln, hätte nach erfolgreicher Bewerbung auch gleich im Vertrieb von Hugo Boss anfangen können, aber dann bin ich mit 22 nach Stuttgart zum Casting für Bro’Sis gegangen. Das hat mein Leben nachhaltig verändert.

Hattest Du denn Ahnung vom Singen und von Musik?

Ich bin seit der Fachabi-Zeit bei Stadtfesten, Talentwettbewerben und Geburtstagen aufgetreten und fing an, meine eigenen Songs zu schreiben. Und mit dem Geld, das ich als Aushilfe im Restaurant meiner Eltern verdiente, konnte ich die Aufnahmen in einem Stuttgarter Tonstudio bezahlen. Irgendwie hat sich für mich alles gefügt.

Nach den Jahren mit Bro’Sis hast Du im Unterhaltungsbereich dieses und jenes gemacht, aber so richtig erfolgreich geworden bist Du 2019 mit dem Album "La vita è bella", also "Das Leben ist schön". Warum haben die Leute an Dir und Deinen Liedern so einen Narren gefressen?

Die Menschen berührt es, wie ich die Songs, die sie schon kennen, frisch verpacke und in einer Sprache singe, die unheimlich schön klingt. Für viele Menschen ist Italienisch ja die schönste Sprache der Welt. Am Anfang hatte ich noch befürchtet, die Originalkünstler nehmen es mir übel, wenn ich ihre Lieder anfasse und verändere. Oder deren Fans könnten sauer sein, dass ich mich an diesen Klassikern vergreife. Aber das Gegenteil ist passiert: Alle finden es toll, dass es originelle Versionen gibt, die in einer neuen Sprache und Leichtigkeit quasi davonfliegen. Die Anerkennung hat mein Leben verändert. Denn Erfolg als Solokünstler hatte mir bis dahin in der Karriere noch gefehlt.

Wie wichtig für Deinen Erfolg ist die Liebe der Deutschen zu Italien?

Die ist sehr wichtig. Gelati, Pizza, Pasta, Amore – die Deutschen lieben das Leichte und Lockere, das sie mit Italien verbinden, die ganze Lebenslust.

"CIAO!", der Titelsong des neuen Albums, ist Deine Interpretation des Opus-Hits "Live Is Life". Auch so eine lebensbejahende Nummer.

Total. Die Jungs von Opus haben sich schon gemeldet und gesagt, wie geil sie meine Version finden. Der Song passt super zu mir. Ich liebe es einfach, überall dort, wo ich bin, für eine gute Stimmung zu sorgen. Nicht, dass ich den Clown mache, aber mir ist Harmonie unheimlich wichtig.

Du interpretierst auf Deinem Album "Joana" von Roland Kaiser und singst ein Duett mit Howard Carpendale. Sind die beiden Schlager-Gentlemen Vorbilder für Dich?

Auf jeden Fall. Das sind absolute Legenden – beständige, bodenständige und sympathische Ausnahmepersönlichkeiten. Anfangs hatte ich ja eine Riesenehrfurcht vor Howard und Roland. Vor allem auch, weil sie nicht weichgespült sind, sondern zu allem eine klare Haltung haben. Wenn die mich oder meine Musik nicht gut finden würden, was glücklicherweise ganz und gar nicht der Fall ist, würden sie es mir sagen.

Wie sieht es mit Deiner Fußballlaufbahn aus? Du hast ja immerhin beim VfB Stuttgart und bei AS Rom in der Jugend gespielt.

Ich bin bei den Alten Herren in Zündorf. Wir sind Tabellenführer, mussten den Spielbetrieb für die Saison jedoch leider einstellen wegen Corona. Ich bin gelernter Linksverteidiger, jetzt spiele ich links vorne. Wir sind eine richtig starke Truppe, vom Architekten bis zum Türsteher ist alles dabei. Der Älteste ist 63. Fußball ist mein Ausgleich. Das Kicken mit den Jungs fehlt mir gerade mindestens so sehr wie die Bühne.