Von Olaf Neumann

Auf "Dual" covern Sie zehn Songs aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die Ihnen sehr am Herzen liegen. Dem gegenüber stehen zehn Eigenkompositionen, die sich inhaltlich, musikalisch oder textlich auf die Originale beziehen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Alexander Veljanov: Die Herausforderung bei allen Coversongs war, zusätzlich eine eigene Komposition zu erarbeiten, die auf Augenhöhe bestehen kann. Ernst Horn wollte dabei die Struktur des jeweiligen Originals beibehalten und diese an die Sound- und Gesangsästhetik von Deine Lakaien annähern. Er war überrascht, wie ich zum Beispiel an "Black Hole Sun" oder "Spoon" herangegangen bin. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Pärchen. Besonders Cans "Spoon" und unser "Sick Cinema" finde ich gelungen. Da Ernst in München und ich hauptsächlich in Berlin lebe, können wir uns beim Arbeiten immer viel Zeit nehmen, um Luft zu holen und nachzudenken.

Auf welche Weise inspiriert Sie ein Stück wie "Spoon" von der legendären Kölner Band Can?

Die Band Can hat Ernst Horn Ende der 60er selbst live gesehen, doch als "Spoon" veröffentlicht wurde, war ich noch ein Kind, habe es aber über meinen älteren Bruder mitbekommen. Ich fand dieses Lied damals schon sehr beeindruckend, und mein Vorschlag, "Spoon" in die Lakaien-Ästhetik zu übertragen, hat auch Ernst gereizt. Unsere Version respektiert einerseits das Original, andererseits versucht sie nicht, es zu dekonstruieren, aber auch nicht zu imitieren.

Ist das Album auch eine Spurensuche zu den eigenen Wurzeln?

Das The Cure-Cover "The Walk" ist an unserer Geschichte noch am nächsten dran. Ich habe mich gefragt, wie ich einen Robert-Smith-Song singen soll, der sehr speziell ist. Die Vorgabe für mich war: Wie hättest Du dieses Lied damals in den 80ern gesungen? Vielleicht klinge ich dabei heute ungewöhnlich jung und aufgeregt, aber das passt. Als Sänger habe ich zu einigen der Covers natürlich einen anderen Bezug als Ernst. Während der Arbeit an Cat Stevens’ "Lady D’Arbanville" ist ihm aufgefallen, was das eigentlich für ein seltsamer Song ist hinsichtlich der Produktion und der Backgroundstimmen. Im Studio hat der Lakaien-Kosmos in den Cat-Stevens-Kosmos eingegriffen, ohne letzteren zu eliminieren. Und dann dazu noch einen eigenen Song zu machen, war für uns extrem spannend. Ich glaube, kaum jemand zuvor hat solch ein Projekt umgesetzt. Konzeptalben wirken heutzutage altmodisch, aber wir sind halt störrische alte Esel.

Fällt es Ihnen leicht, sich in eine als schwierig geltende Sängerin wie Kate Bush hineinzuversetzen?

Ich habe Kate Bush immer als multiple Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen, weil sie in vielen Songs wie eine ganze Geschwisterschar wirkt. Ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass ich es schaffe, ihr "Suspended in Gaffa" überzeugend zu covern. Aber die Arbeit mit Ernst hat mir einfach Spaß gemacht, also konnte es auch nicht schlecht sein. Ich hätte auch nie eine Linkin Park-Nummer gesungen, wenn Ernst deren "My December" nicht so gut in in die "Lakaien-Ästhetik" übertragen hätte. Wir wollten die Originale weder lobhudeln, noch zerstören beziehungsweise ironisch kommentieren. Wir können die Schläge jetzt einstecken, die wir von Die-Hard-Fans bekommen werden.

Modest Mussorgskis "Song of the Flea" singen Sie in Russisch. Warum haben Sie es nicht eingedeutscht?

Es gibt dieses Lied bereits in vielen Sprachen, aber ich wollte es wie im Original auf Russisch machen. Jeder Russe hört bestimmt, dass ich kein Muttersprachler bin, aber gerade im Klassik-Opernbereich müssen Sänger in allen möglichen Sprachen singen, auch wenn man sie nicht alle perfekt beherrscht. Man soll zwar den Inhalt nie vernachlässigen, aber die Musik steht erst einmal über der Sprache, und der Klang der Worte soll den Hörer gewinnen.

Das "Flohlied" beschreibt auf derb-humoristische Weise politische Verhältnisse im russischen Hofleben des 19. Jahrhundert. Was hat uns dieses Stück heute noch zu sagen?

Der Inhalt ist heute noch absolut aktuell. Das Pendant "Qubit Man", das Ernst dazu geschrieben hat, ist im Grunde die Übersetzung in die heutige Zeit mit all ihren Gefahren wie Beeinflussung, Übernahme, Schmarotzertum. Von den Originalen ist das sicher die experimentellste Nummer des Albums. Es ist eine typische Lakaien-Provokation, um die eventuell allzu schöne Melancholie-Stimmung aufzubrechen.

Das Album liest sich wie ein Streifzug durch die Musikgeschichte. Ist es wichtig, die Musikhistorie zu kennen?

Für mich persönlich ist es wichtig, aber es soll nicht lehrbuchhaft wirken. Ernst war jahrelang Kapellmeister am Staatstheater in Karlsruhe. Als ich in den frühen 1980ern anfing, Anglistik und Theater- und Filmwissenschaften zu studieren, habe ich mit dem Gedanken gespielt, auch Gesang zu studieren, weil ich eine große Affinität zur Oper und dem klassischen Lied hatte. Russische Komponisten wie Mussorgski haben mich damals sehr beeinflusst. Sein "Flohlied", das von vielen großartigen Sängern interpretiert wurde, hat mich immer begeistert. Und jetzt haben wir es gemacht, und zwar nur für uns. Warum soll man das nicht zwischen Soundgarden und Kate Bush packen.