ZUR PERSON

Pit Baumgartner (62) hat bereits als Jugendlicher aus seinem Zimmer im Heidelberger Pfaffengrund ein Tonstudio gemacht. Schon damals sammelte er Töne – im Radio, von Schallplatten und von seiner Gitarre. Mit einem Vierspurgerät (abgebildet auf der Debüt-CD von De-Phazz) bastelte Pit Baumgartner aus den aufgenommenen Sounds Collagen, nahm Songs auf und machte Kassetten für seine Freunde. Aus dem Hobby wurde bald ein Beruf. Jahrelang war Pit Baumgartner an unzähligen Kindermusik-Produktionen beteiligt. Hartmut Höfele war dabei der unermüdliche Zampano, in seinem Kindermusiktheater Firlefanz versammelte er seinen großen und sich ständig erweiternden Freundeskreis. Das Niveau der beteiligten Musiker war immer sehr hoch. Mit den Jahren wuchs auch die Zahl der eigenen Produktionen Baumgartners. Viele seiner Freunde von früher sind auch am aktuellen De-Phazz Kinderalbum beteiligt – als Musiker, als Texter oder als Mann am Mischpult.

In den 1990er Jahren öffneten sich für Pit Baumgartner durch die Möglichkeiten des Arbeitens am Computer neue Welten. Dabei kamen ihm seine Erfahrungen als analoger Soundtüftler zugute. Nach einigen ambitionierten eigenen Produktionen (United Language, Green Vision) gelang 1997 der ganz große Wurf: "Detunized Gravity", das erste Album von De-Phazz, war nur für Nicht-Eingeweihte ein Überraschungserfolg.

Trip Hop, Drum’n’Bass, Lounge-Jazz, Adult Pop, Easy Listening – das alles war und ist die Musik von De-Phazz mit Pit Baumgartner als Kopf, Hand und Herz des Ganzen und einem rund 20-köpfigen Musiker-Kollektiv. 15 Studio-Alben und fünf Kompilationen sind bisher erschienen, im kommenden Jahr wird De-Phazz 25 Jahre alt. Der typische, immer groovende De-Phazz-Sound ist vielen Musikhörern vertraut, in Osteuropa und in Russland zählt die Band mit Pat Appleton und Karl Frierson als singenden Frontleuten zu den Superstars.

